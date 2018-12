Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün dergisindeki yazısında son dönemde maruz kaldıkları cezalara isyan etti. Cengiz “Sportif, mali ve idari olarak gelişimimizi sürdürdüğümüz süreçte, bariz hakem hatalarına karşı gösterdiğimiz demokratik tepkilerin devamında, federasyon kurulları tarafından ardı arkası kesilmeyen cezalara maruz bırakıldık. Meyve veren ağacın taşlandığı gerçeğinden de hareket ederek, açıklamalarımızı dahi belli bir kalıba sıkıştırma suretiyle değersizleştirme çabalarına kadar her şeyin, ‘Galatasaray’ın nasıl önünü keseriz?’ önermesinde saklı olduğunun farkındayız” şeklinde görüş belirtti.



Zor oyunu bozacak

Galatasaray’ın Türkiye ile ilgili yurt dışında en bilinen kavram olduğuna değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, “Galatasaray, ne pusu kültürünün esareti olacak kadar güçsüzdür ne de esecek bir yelin kaldırdığı tozdan etkilenecektir. En başından bu yana hassasiyetle, camiamızın haklarını en doğru yolla savunmaktayız. Attığımız her adımın farkında olarak ilerlemekteyiz. Kendimizi savunmaktan da öte, gerçekleri göz önüne sermenin peşindeyiz. Zor, her zaman olduğu gibi bir kere daha oyunu bozacaktır. Bugün onların karşısında mali yapısıyla da yükselişe geçmiş bir Galatasaray vardır” ifadelerini kullandı.



Rodrigues telafi peşinde

Galatasaray’da bu sezon beklentilerin çok altında kalan Garry Rodrigues, kendini Başakşehir maçıyla affettirmeyi hedefliyor. Geçen sezonu arattığının farkında olan tecrübeli kanat oyuncusu, sezonun en kritik maçında galibiyeti getirmeyi hedefliyor. Salı günü Porto maçında iyi sinyaller veren Rodrigues iki penaltı aldırmıştı.



Galatasaray, Başakşehir ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. Oyuncularına rakiplerinin geriye düştüğü bütün maçlarda puan kaybettiğini hatırlatan teknik direktör Fatih Terim, “İlk vuran biz olursak kazanırız” uyarısında bulundu.