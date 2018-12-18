Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Yanal, yönetime sunduğu raporda eski takımı Trabzonspor'dan Juraj Kucka'nın transfer edilmesini istedi.

TAKIMDAN AYRILMASI KESİN GİBİ

Bordo-mavili takımda bu sezon yalnızca 2 maçta ilk 11'de başlayan Slovak futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor'un ezeli rakibi Fenerbahçe'nin teklifi karşısında nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor son olarak Mehmet Ekici transferi için görüşmüş ve anlaşma sağlanamamıştı.



5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

31 yaşındaki futbolcu 2017 yazında Milan'dan 5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Çek oyuncunun Trabzonspor'la 30 Haziran 2020'ye kadar kontratı bulunuyor.

(Kaynak: Habertürk)