Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Türkiye Kupası 5’inci tur ilk maçında Keçiörengücü’nü deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray dün evinde Ankara temsilcisiyle rövanş maçına çıktı. Sarı-kırmızılılarda teknik heyet alternatif bir kadro sahaya sürerken; Yunus, Celil, Atalay gibi gençler de 11’de yer aldı. Cimbom ilk tehlikesini 5’te gerçekleştirdi. Celil’in sert şutunu savunma çizgiden çıkardı. Galatasaray’ın erken gol bulup farka gideceği öngörülürken, Keçiörengücü sonrasında daha çok pozisyon bulan taraf oldu. Özellikle sarı-kırmızılılar Ömer Bayram’ın görev bölgesinden çok akın yedi. 7’de Erdi merkezden kazanılan serbest vuruştan çok sert bir şut çıkardı, kaleci İsmail topu güçlükle çeldi. 13’te Taha’nın aşırtma vuruşu az farkla auta gitti. 19’da Batuhan, İsmail ile karşı karşıya kaldı ama pozisyonu değerlendiremedi.

Yunus sahnede

Dakikalar 23’ü gösterdiğinde Keçiörengücü bir defa daha gole yaklaşırken Erdi’nin kafa vuruşunda topu Donk engelledi. İlk yarının son bölümünde G.Saray daha dengeli bir oyun ortaya koyarken devreye eşitlikle girildi. İkinci yarıda da G.Saray çok büyük baskı kuramadı rakibine fakat, beklenilen golü 65’te buldu. Ceza sahasının hemen dışında hafif sağ taraftan kazanılan frikikte topun başına Selçuk geçti. G.Saray kaptanının yaptığı vuruş barajdan sekti, Yunus önünde kalan topu ağlara astı: 1-0. Beklenilenden daha zor geçen mücadelede Keçirörengücü 85’te Taha ile eşitliği yakaladı. Maç 1-1 sona ererken G.Saray tatsız bir şekilde tur atladı.

Yunus siftah yaptı

Galatasaray’ın genç futbolcusu Yunus Akgün, A Takım’daki ilk golünü Keçiörengücü karşısında kaydetti. Futbolcu büyük coşku yaşarken arkadaşları tarafından tebrik yağmuruna tutuldu.

DEVRE ARASI KAMPI

Leipzig’le hazırlık maçı

G.Saray’ın devre arası programı belli oldu. Takım 2 Ocak’ta toplanacak ve yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü İstanbul’da gerçekleştirecek. İkinci etap 5-11 Ocak’ta arasında Antalya’da yapılacak. Daha sonra Almanya’ya geçecek olan Aslan 12 Ocak’ta Leipzig’le bir hazırlık maçı yapacak.