Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan ve adı Glasgow Rangers'la anılan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ESPN’de yer alan habere göre Barcelona, ocak ayında savunma hattını güçlendirmek için tecrübeli bir stoper arayışına girdi.

YA SKERTEL YA IVANOVİC

Habere göre adaylar Martin Skrtel ile Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi Zenit’in kaptanı Branislav İvanovic. Barcelona’nın sezon sonunda ise 70 milyon Euro’ya Ajax’lı Matthijs de Ligt’i alacağı öne sürüldü.