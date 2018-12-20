Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ara transfer döneminde kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Beşiktaş’ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Burak Yılmaz, Stefano Okaka, Cenk Tosun ve Mario Gomez’le görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı yöneticilerin listesine iki isim daha girdi. Rusya’da Grozny forması giyen 26 yaşındaki Senegalli Ablaye Mbengue ile Atletico Madrid’in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic için çalışmalar başladı. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner’in bizzat yürüttüğü çalışmalarda Mbengue ismi bir adım önde. Geçen sezonlarda da Beşiktaş’ın gündemine giren Senegalli oyuncu, kulübü Akhmat Grozny ile sözleşme yenileyince transferinden vazgeçilmişti.

KALINIC ZOR GİBİ

Bu sezon 14 maçta 2 gol atan Mbengue’nin, sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı, Umut Güner’in bu transferi düşük bir bonservis ücretiyle bitirmeye çalıştığı öğrenildi. Beşiktaş’ta forma giymek istediği öğrenilen 26 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş’in de kadrosunda görmek istediği belirtildi. Kartal’ın listesine giren diğer isim olan Nikola Kalinic’in transferi ise biraz daha zor görünüyor. Hırvat golcü için Atletico Madrid kiralama teklifine sıcak bakmasa da bu konuda çalışmalar devam ediyor. Piyasa değeri 14 milyon avro olan Kalinic’in bonservisinin alınması Beşiktaş açısından mümkün görünmüyor.

İYİ Kİ DOĞDUN BABEL!

Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Ryan Babel’in 32. yaş günü dünkü idman öncesi tesislerde kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcuların da yer aldığı kutlamada Hollandalı yıldız, sürpriz parti için teşekkür etti. Şenol Güneş’le problem yaşadığı iddia edilen Babel’in, kutlamada hocasına sarılması dikkat çekti.

BENETIA SESLERİ

Pepe ile yolların ayrılmasının ardından stoper transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta Tosic’ten sonra bir isim daha gündeme geldi. İtalyan devi Juventus’ta forma giyen Medhi Benatia’nın Kartal’ın listesinde olduğu öğrenildi. Juventus’la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Faslı stoperin kiralık olarak kadroya katılması için çalışmalar başlatıldı.