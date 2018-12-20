Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Taraftarın büyük çabası sonunda Başkan Ali Koç’un da ikna olmasıyla Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü’ne getirilen Ersun Yanal, camianın kendisine verdiği desteği karşılıksız bırakmamak için dört elle işe sarılmış durumda. Kurmaylarıyla birlikte Samandıra’ya kamp kuran Ersun Hoca günün büyük kısmında tesislerde. “Fenerbahçe’de yaşamış olduğum güzel günler tekrar burada olmamın sebebi” diyen Yanal “Büyük taraftarımızın bize yüklediği misyon ve sorumluluk da bize çalışma aşkı ve enerji veriyor” ifadesiyle gücünün tribünlerden aldığını belirtti. Fenerbahçe’nin sahaya her zaman kazanmak için çıktığını vurgulayan tecrübeli teknik adam “Bu dakikadan sonra taraftarlarımızın keyif alacağı, istediği, özlediği takımın oluşumu için düğmeye bastık” derken başarının formülünü de “Tek başımıza değil hep beraberiz” sözleriyle özetledi.

HERKES MUTLU OLACAK

En büyük arzusunun Fenerbahçe’yle bir kez daha şampiyonluk yaşayarak camianın yıllardır beklediği 4. yıldız hasretine son vermek olduğunu dile getiren Ersun Yanal “Fenerbahçe için her şeyi yapacak tutkuya sahibiz” derken, “Bizim tek amacımız Fenerbahçe’nin hedeflerine ulaşması. Camiamızın ve taraftarımızın hiç kuşkusu olmasın. İyi bir takım gelecek” ifadesiyle iddiasını vurguladı. Pozitif duruşunu bütün takıma yayma çabasındaki Ersun Hoca’nın bu konudaki ilk hamlesi ise “Herkesin yüzü gülecek” talimatı vermek oldu. Samandıra’da asık suratlı kimse istemeyen Yanal “Samandıra’da herkesin mutlu olması çok önemli. Oyuncusundan malzemecisine herkes yaptığı işten keyif almalı, herkesin yüzü gülmeli. Bunu sağlamadan başarı gelmez” derken, özellikle oyuncularla birebir görüşmeler yaparak kendi felsefesini takıma ezberletmeye çalışıyor.

SAHNE YEDEKLERİN

Türkiye Kupası’nda son 16 turuna yükselme hedefindeki Fenerbahçe, Kadıköy’de 1-0 yendiği Giresunspor’a konuk oluyor. Turu geçerek ligde yaşanan Erzurum şokunu üzerinden atmak isteyen sarı-lacivertlilerin sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Tedavileri süren Frey, Şener, Yiğithan ve Tolga’nın yanı sıra cezalı Jailson’un da forma giyemeyeceği karşılaşmada Ersun Yanal farklı bir kadro ve kurgu hazırladı. Erzurum maçında 4-2-3-1 dizilişini bozmayan Ersun Hoca, Giresun’da 4-1-4-1 taktiğini deneyecek. Daha ofansif bir takım isteyen Yanal, cezası biten Soldado, sakatlıktan çıkan Alper ve henüz hiçbir resmî maçta görev almayan Ferdi gibi isimleri göre fırsatı yakalayacak. Ayrıca kadroda altyapıdan isimler de yer alacak. Ersun Yanal’ın Soldado’yla yakından ilgilendiği, İspanyol forvetin başarılı bir performans sergilemesi hâlinde Slimani’yi keseceği biliniyor.

İRFAN CAN OPERASYONU

Devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Başakşehir’in genç yıldızı İrfan Can Kahveci’nin peşine düştü. Ersun Yanal’ın, İrfan Can’ı özellikle istediği öğrenildi. Ancak şampiyonluk hesapları yapan Abdullah Avcı’nın planlarında önemli yer tutan İrfan Can’ı bırakmaya niyeti yok. Buna rağmen sarı-lacivertliler, Yanal’ın isteğini yerine getirebilmek için sınırları zorlamakta kararlı.

MIRIN GÜNDEMDE

Fenerbahçe, stoper arayışlarında rotayı Hollanda’ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, PSV’nin Fransız savunmacısı Nicolas Isimat-Mirin için çalışmalara başladı. Geçen sezon tüm maçlarda oynayan, bu sezon ise sadece 5 maçta görev alan 27 yaşındaki Fransız’ın 2020’ye kadar sözleşmesi var. Fenerbahçe, oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Mirin’i kiralamak istiyor. Sezon başında Beşiktaş da oyuncuyla yakından ilgilenmişti.

VALBUENA ANLADI

Aykut Kocaman ve Phillip Cocu’nun oyun disiplinine uymadığı gerekçesiyle yedek soyundurduğu Valbuena, “Ben olurum ya da olmam önemli olan Fenerbahçe” dedi. “Takım her şeyden önce gelir” ifadesinde bulunan Fransız “Benim ne yaptığımın önemi yok. Mühim olan aldığımız sonuçlar. Ait olduğumuz yerde değiliz. Ama iyi, çok iyi olabiliriz” diye konuştu.

AYEW GÖZE GİRDİ

Kiralık oyuncular Slimani ve Benzia’dan verim alamayan Fenerbahçe, Cezayirli yıldızlarla yolları ayırmaya hazırlanırken, aynı şekilde kadroya dahil edilen Andre Awey sınıfı geçti. Sarı-lacivertliler, 14 milyonluk satın alma opsiyonu olan Ganalıyı kadroda tutmak için şimdiden Swansea ile görüşmelere başladı. İngilizler Ayew’i satıp yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor, Fenerbahçe ise yeniden kiralamayı planlıyor.

DIRAR’IN VALİZİ HAZIR

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan oyunculardan Nabil Dirar devre arasında Türkiye’den ayrılmak istiyor. Af gündemde olmasına rağmen eski takımı Club Brugge’le anlaşan Faslı oyuncunun kalmaya niyeti yok. Dirar’a, Ersun Yanal’ın kendisinden faydalanmayı düşündüğü belirtildi. Ancak 32 yaşındaki oyuncu Comolli’yle yaptığı görüşmede ayrılmakta kararlı olduğunu ifade etti.