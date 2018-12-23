Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya farklı yenilmesinin ardından maç sonu taraftarlar önce alkışladı, ardından protesto etti. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olarak ilk yarıyı mağlubiyetle kapattı. Maçın ardından siyah-beyazlı futbolcular tribünlere gitti. Beşiktaşlı taraftarlar önce takımı alkışladı. Ardından protestoda bulunarak, "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" tezahüratları yaptı.

BEŞİKTAŞ İLK YARIYI 26 PUANLA TAMAMLADI

Ligde bu sezon 5. kez mağlup olan Beşiktaş, sezonun ilk yarısını 7 galibiyet ve 5 beraberlik ilk yarıyı 26 puanda tamamladı.

Kaynak: İHA