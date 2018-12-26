Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Daha önce hiç şahit olmadığımız bir lig oynanıyor… Süper Lig’de 2018-19 sezonunun ilk yarısında perde kapandı ve ortaya ilginç bir tablo çıktı. Lig tarihinde ilk defa ‘üç büyükler’ ilk dördün dışında kaldı. Başakşehir, üst üste 3 sezondur devre arasını lider tamamlıyor. Bakalım bu sezon ipi göğüsleyebilecek mi? F.Bahçe sezona yeni başkan, yeni teknik ekip ve 11 yeni oyuncuyla girdi. Ancak 17 haftada 16 puan toplayarak tarihinin en dramatik ilk yarısını yaşadı. G.Saray-F.Bahçe derbisi, sarı-kırmızılılara çok pahalı patladı. Beşiktaş’ta ise gelen futbolcular gidenleri çok arattı. Malatya, Kasımpaşa, Sivas, Antalya gibi takımlar müthiş bir performans ortaya koydu. Trabzon ise 5-0’lik Malatya mağlubiyetinden sonra “Yarışta ben de varım” diyerek zirve mücadelesini başlattı.

VAR DAMGA VURDU

Ligin ilk yarısına bu sezon uygulamaya konulan VAR damga vurdu. İlk 17 haftalık diliminde VAR ile 98 karar değişti. 24 gol iptal edildi. VAR’a gitmeden önce iptal edilen 7 gol kararında değişiklik yapıldı. 27 penaltı (20 penaltı - 7 penaltı iptali) pozisyonunda VAR uygulamasına giden hakemler, farklı karar verdi. Hakemler, sezonun ilk yarısında 16 kırmızı, 23 sarı kartı VAR incelemesinden sonra çıkardı. Videodan incelendikten sonra karar değişikliğine en fazla giden hakem, 13 defa ile Halil Umut Meler oldu. Fırat Aydınus 11, Bülent Yıldırım, Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan dokuzar defa karardan döndü. VAR’dan 3 golü iptal edilen Bursasporlu Sakho oldu. Beşiktaşlı Dorukhan ve Kasımpaşalı Diagne’nin ikişer golü iptal edildi.

70 GOLLÜK DÜŞÜŞ

Üç büyükler başa güreşemeyince gol sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. 17 haftada 391 gol atılırken maç başına gol ortalaması 2,55 olarak gerçekleşti. Geçen sezon 461 golle, maç başına 3,01 gol ortalaması yakalanmıştı. 153 karşılaşmanın 30’u 1-0, 22’si 1-1, 20’si 2-0, 18’i de 2-1’lik sonuçlarla bitti. Ligde en fazla gol, 8. haftadaki EY Malatya-DG Sivas (4-4) maçında atıldı. En farklı galibiyeti ise G.Saray-Aytemiz Alanya (6-0). 674 sarı, 43 de kırmızı kart çıktı. Trabzonspor, Kasımpaşa, Başakşehir ve Bursaspor kırmızı kart görmedi. Son sırada yer alan Çaykur Rizespor, 6 kırmızı kartla ilk devrenin en hırçın takımı oldu. En fazla sarı kartı ise ilk devre kötü bir performans ortaya koyarak 7. sırada kalan Beşiktaş gördü.

AÇIK ARA BAŞAKŞEHİR

∂ Dört büyüklere yenilmediler

∂ En az gol yiyen takım oldular

∂ Sadece Kasımpaşa ve DG Sivas’a yenildiler

∂ Kırmızı kart görmediler

∂ Kaleci Mert 10 maçta hiç gol yemedi

∂ 22 golü 8 oyuncu paylaştı; Visca (6), Bajic (4), İrfan Can, Costa (3), Adebayor, Napoleoni (2), Epureanu, Mossoro (1)