Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Finansal Fair Play kıskacında olan ve UEFA ile geçen yaz ciddi bir anlaşma yapan Galatasaray’ın transfer gelir giderlerinde ekside olmaması şart. Yaz transfer döneminde artıda bir hesap tuttursa da taraftarını mutlu edemeyen özellikle Gomis’i satıp yerini dolduramayan sarı-kırmızılı yönetim bu defa hem kasayı doldurmak hem de taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Geçen sezonun yıldızı Rodrigues ile Brezilyalı savunmacı Maicon’u kesin olarak satmaya karar veren Galatasaray Yönetiminin bu iki oyuncu için şu ana kadar önüne gelen tekliflerin toplamı 13 milyon avro. Arabistan’ın Al İttihad Kulübü Rodrigues için 8, Maicon içinse 5 milyon avro önerdi. Eren Derdiyok’a İsviçre’den, Ömer Bayram’a Fransa’dan Ahmet ile Muğdat’a ise yurt içinden talipler var. Hedef satışlardan en az 15 milyon avro gelir elde etmek.

ALAN İÇİN İMZA PARASI

Sarı-kırmızılılar, kadrosuna yapacağı takviyelerin ise bir kısmını bonservissiz, bir kısmını ise kiralama yoluyla gerçekleştirecek. Çin’de sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan golcü Alan Carvalho’ya senelik 3,5 milyon avro ücret verecek G.Saray Yönetimi, Brezilyalı santrfora imza parası olarak 2 milyon avro ödeyecek. Lazio’nun genç stoperi Luiz Felipe ile de el sıkışan yönetim, İtalyanlara kiralama bedeli olarak 750 bin avro önerdi. Bir başka golcü Demba Ba’nın da bedelsiz olarak kiralanması söz konusu. Sarı-kırmızılı yönetim orta saha ve sol bek konusunu da uygun ücretlere çözmeyi hedefliyor. Yıl sonunda ara transferi dönemini de artıda göstermek isteyen yöneticiler, UEFA ile bir sonraki görüşmesine eli güçlü gitmek istiyor.

BELHANDA KALMALI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Younes Belhanda için herhangi bir menajer ya da kulüple görüşülmemesi için yönetime rapor verdi. Emre Akbaba’nın da sakatlığının uzaması sebebiyle, Belhanda’ya çok ihtiyaçları olacağını belirten Terim, Faslı oyuncunun satışını veto etti ve konuyu kapattı.

SEVKLERE TEPKİ

Galatasaray’da özellikle bazı üyelerin yönetimi eleştirdiği için disipline sevk edilmesi, camiada rahatsızlık oluşturdu. Mart ayında yapılacak olağan genel kurul toplantısında başkan Mustafa Cengiz ve yönetimini çok zor bir sınav bekliyor. Bu konularda daha şimdiden, sosyal medyada atışmalar başladı.

EVLATLARIYLA GÖRÜŞECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, en geç yarın Ozan Kabak ve Serdar Aziz ile bir araya gelmesi bekleniyor. Maicon ile Ahmet Çalık için satılabilir raporu veren, Terim gelişimlerine birebir tanık olduğu iki oyuncusunu ise takımda tutması bekleniyor. Serdar daha önce Galatasaray’da kalmak istediğini belirtirken, Ozan da yöneticilere ve menajerlerine “Fatih Hoca’m ne derse o” cevabını vermişti.