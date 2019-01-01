Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de gündem transfer… Ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertliler kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ismin gündeme geldiği Fenerbahçe, önceliği savunmaya verecek. Stoper mevkiine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar’dan sonra bir başka yerli ismi gündemine aldı. Fenerbahçe’nin hedefinde Leicester City’de forma giyen millî stoper Çağlar Söyüncü var. Sarı-lacivertliler Leicester City’de fazla forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü için İngiltere’ye çıkarma yapacak. Çağlar’ı kiralık olarak kadroya katmayı planlayan yönetim oyuncuyu da Türkiye’ye gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da Çağlar’ın transferine onay verdiği belirtildi.

Rojo-Diabete listede

Kariyerini Avrupa’da sürdürmek isteyen Çağlar Söyüncü eğer ikna edilebilirse bu transfer için girişimler hemen başlatılacak. Fransız basınından L’Equipe’te yer alan haberde ise Fenerbahçe’nin Çağlar’ın takım arkadaşı Fousseni Diabate’yi istediği belirtildi. 23 yaşındaki sol kanat ve forvet oyuncusu Diabate, İngiliz ekibine geçtiğimiz sezonun devre arasında 2 milyon avro bonservis bedeli ile Fransız ekibi Ajaccio’dan transfer olmuştu. İngiliz basını ise Fenerbahçe’nin stoper adayları arasında Manchester United’ın savunma oyuncusu Arjantinli Rojo’yu gösterdi. Ada basını, United’da yer bulamayan Rojo’nun daha fazla forma giyebileceği bir takımda oynamayı istediğini ve Fenerbahçe’nin de adaylardan biri olduğunu iddia etti.

Fabregas bombası

Fenerbahçe’nin transfer harekâtıyla ilgili en büyük iddia İtalyanlardan geldi. İtalyan basını adı Milan ile anılan Cesc Fabregas için en büyük rakibin Fenerbahçe olduğunu yazdı. Football Italia, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Chelsea’de forma bulamayan İspanyol oyuncu için İngiltere’de temaslarda bulunduğunu iddia etti. Başkan Ali Koç, sezon başında Bodrum’da lüks yatında ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger’i ağırlamıştı. Teknede bulunanlardan biri de Fabregas’ın menajeri Darren Dein’in babası David Dein’di. Koç’un ikili ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmek istediği belirtildi.