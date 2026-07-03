İhlas Haber Ajansı
Babasının evine ateş açtı, arabasına da zarar verdi!
Çorum'da uzun süredir görüşmediği babasının evinin önüne giden S.K., tüfekle ateş açtı. Daha sonra ailesine ait otomobilin camlarını da kıran öfkeli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Özetle DinleBabasının evine ateş açtı, arabasına da zarar verd...
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3. Sayfa 2 dk önce
Gülabibey Mahallesi'nde S.K. isimli şahıs, babasının evinin önüne gelerek çevreye rastgele tüfekle ateş açtı ve park halindeki araca zarar verdi.
- S.K. isimli şahıs, babasının evinin önüne gitti.
- Yanında getirdiği tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.
- Ailesine ait park halindeki aracın camlarını kırdı.
- Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
- Şahsın kullandığı iki tüfeğe el konuldu.
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Gülabibey Mahallesi Kafkas Evleri 6. Sokak'ta S.K. isimli şahıs, uzun süredir görüşmediği babasının evinin önüne gitti. Yanında getirdiği tüfekle çevreye rastgele ateş açmaya başlayan S.K., ailesine ait park halindeki aracın camlarını da kırdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şahsın kullandığı iki tüfeğe el konuldu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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