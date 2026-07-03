Çorum'da uzun süredir görüşmediği babasının evinin önüne giden S.K., tüfekle ateş açtı. Daha sonra ailesine ait otomobilin camlarını da kıran öfkeli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gülabibey Mahallesi Kafkas Evleri 6. Sokak'ta S.K. isimli şahıs, uzun süredir görüşmediği babasının evinin önüne gitti. Yanında getirdiği tüfekle çevreye rastgele ateş açmaya başlayan S.K., ailesine ait park halindeki aracın camlarını da kırdı.

Babasının evine ateş açtı, arabasına da zarar verdi!

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şahsın kullandığı iki tüfeğe el konuldu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası