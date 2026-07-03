2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz, uzatma dakikalarında büyük heyecana sahne olan mücadelede Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Portekizli süper star Cristiano Ronaldo, turnuvanın eleme turlarında gol atan en yaşlı futbolcusu olarak da tarihe geçti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz ve Hırvatistan, Toronto Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma hızlı bir tempoyla başlarken, Rafael Leao ve Bruno Fernandes ikilisiyle rakip kaleye sol taraftan yüklenen Portekiz, su molasına kadar skoru değiştirmeye daha çok yaklaşan taraf oldu.

Hırvatistan'ın baskıyı kabullenip yarı sahayı neredeyse hiç geçmediği ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Dünya Kupası'nda Portekiz son 16'ya kaldı! Ronaldo tarihe geçti

HIRVATİSTAN İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf olan Hırvatistan, 53. dakikada 1-0 öne geçti. Stanisic'in sağ taraftan ceza alanına ortasında, savunmadan seken topu kontrol eden Perisic'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Costa'nın ayaklarının arasından ağlarla buluştu.

Dünya Kupası'nda Portekiz son 16'ya kaldı! Ronaldo tarihe geçti

RONALDO PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Portekiz, VAR incelemesinin ardından 66. dakikada penaltı kazandı. Ceza alanında Vlasic'in müdahalesiyle yerde kalan Veiga'nın pozisyonunu yeniden izleyen hakem Espen Eskas, penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada atışı kullanan Cristiano Ronaldo, sağ tarafa uzanan kaleci Livakovic'i mağlup ederek skora dengeyi getirdi.

SON BÖLÜMDE BÜYÜK HEYECAN

90+4. dakikada soldan gelişen Portekiz atağında Leao'nun ceza alanına ortaladığı topa iki oyuncunun arasında çok iyi yükselen Ramos, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

Dünya Kupası'nda Portekiz son 16'ya kaldı! Ronaldo tarihe geçti

HIRVATİSTAN, 90+13'TE YIKILDI

90+13. dakikada sol kanattan Perisic'in ortasında, Pasalic'e çarpan top Gvardiol'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu ancak hakem Espen Eskas, VAR incelemesinin ardından Pasalic'in pozisyonunun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan ve son 16 turuna yükselen Portekiz, bu turda 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ 22.00'de Dallas'ta İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası'nda Portekiz son 16'ya kaldı! Ronaldo tarihe geçti

RONALDO TARİHE GEÇTİ

41 yıl, 147 günle Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını elde eden Ronaldo, kariyerinin ilk eleme turu golünü de Hırvatistan'a karşı attı. Ronaldo, turnuvanın eleme turlarında gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.

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