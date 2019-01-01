Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Football Italia, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Chelsea’de forma bulamayan İspanyol oyuncu için İngiltere’de temaslarda bulunduğunu iddia etti. Başkan Ali Koç, sezon başında Bodrum’da lüks yatında ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger’i ağırlamıştı. Teknede bulunanlardan biri de Fabregas’ın menajeri Darren Dein’in babası David Dein’di. Koç’un ikili ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmek istediği belirtildi.