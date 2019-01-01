Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cristiano Ronaldo, mükemmel bir yılı geride bıraktığını belirtirken bireysel ödüllere takıntılı olmadığını söyledi. 33 yaşındaki Ronaldo, Juventus'a transfer olmadan önce Real Madrid'le üçüncü defa Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Bu sezon ise Juventus'ta şimdiye kadar 24 maçta 15 gol attı. Ancak 2018 Ballon d'Or Yılın Futbolcusu ödülünü eski takım arkadaşı Luka Modric'in ardından ikinci sırada bitirdi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMA YARDIMCI OLMAK"

Ronaldo, Record'a yaptığı açıklamada bu ödüllerin takımın başarıya ulaştığında zaten geldiğini belirterek endişe duymadığını söyledi. Ronaldo, "Önemli olan her zaman takıma yardımcı olmak. Sonrası zaten doğal olarak geliyor. Kazandığım zaman mutluluğumu gizlemiyorum ama kazanamadığımda da dünyanın sonu gelmiyor." dedi. (Goal)