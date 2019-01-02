Beşiktaş, sezon başında Orkan Çınar'ı Adana Demirspor'a kiralamıştı. Sözleşmede yer alan "Devre arası geri çağrılabilir" maddesine göre siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncuyu Antalya kampına dahil etmeyi planlıyor. Orkan'ın hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre kampa katılıp katılmayacağı netlik kazanacak.
Orkan Çınar Beşiktaş'a dönüyor
02.01.2019 - 19:09 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor.
Etiketler : Orkan Çınar Beşiktaş,
596337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/596337.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
10
5
2
22
8
14
35
2
Trabzonspor
17
8
5
4
32
22
10
29
3
Malatyaspor
17
8
5
4
26
16
10
29
4
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
5
Galatasaray
17
8
5
4
30
21
9
29
6
Antalyaspor
17
8
3
6
19
21
-2
27
7
Beşiktaş
17
7
5
5
28
23
5
26
8
Konyaspor
17
6
7
4
23
20
3
25
9
Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
17
7
1
9
18
19
-1
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Ankaragücü
17
6
2
9
17
26
-9
20
13
Kayserispor
17
5
4
8
15
25
-10
19
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
15
Akhisar Bld.Spor
17
4
5
8
19
26
-7
17
16
Erzurum BB
17
3
7
7
16
22
-6
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
18. Hafta Maçları
20.1.2019
Galatasaray - Mke Ankaragücü
20.1.2019
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
20.1.2019
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
20.1.2019
Alanyaspor - Sivasspor
20.1.2019
Akhisarspor - Beşiktaş
20.1.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor
20.1.2019
Antalyaspor - Kayserispor
20.1.2019
Bursaspor - Fenerbahçe
20.1.2019
Yeni Malatyaspor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
17
13
2
2
30
10
20
41
2
Denizlispor
17
11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
17
9
4
4
32
13
19
31
4
Ümraniye
17
9
4
4
20
14
6
31
5
Hatayspor
17
8
5
4
20
10
10
29
6
Osmanlıspor
17
9
2
6
21
13
8
29
7
Boluspor
17
8
4
5
21
16
5
28
8
Altınordu
17
6
8
3
20
12
8
26
9
Adana Demirspor
17
7
3
7
22
19
3
24
10
Balıkesirspor
17
6
5
6
17
21
-4
23
11
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
12
İstanbulspor
17
4
7
6
21
24
-3
19
13
Giresunspor
17
5
4
8
17
22
-5
19
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Eskişehirspor
17
4
4
9
15
33
-18
16
17
Afjet Afyonspor
17
4
3
10
21
29
-8
15
18
Karabükspor
17
0
2
15
7
53
-46
-1