Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen 28 yaşındaki Muhammer Bilik, uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletle kaçan kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

TUVALETE GİDERKEN ARKADAN VURULDU

Alınan bilgiye göre, Bitez sahili mevkisindeki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen Muhammer Bilik (28), tuvalete gittiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin arkadan silahlı saldırısına uğradı.

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OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Saldırgan, olayın ardından ara sokağa kaçarak motosikletle bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Bilik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bilik'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.​​​​​​​

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