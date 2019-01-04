Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

VAR sisteminden gelen ek kazanç dikkate alınarak Süper Lig hakemlerinin maaşlarına bu sene de zam yapılmadı. Sigortasız çalıştırılan ve yılda 10 ay maaş verilen hakemlere 2018 enflasyonu yansıtılmadı. 2017’de ise maaşlarında yüzde 15 indirime gidilmişti. Ancak hakemler, VAR sayesinde yeni bir kazanç kalemi elde etmiş oldular. VAR sistemi, Futbol Federasyonu’na ilk yarıda hakem ücreti olarak 979 bin 200 TL ek yük getirdi. Ali Şansalan, 17 haftada toplam 41 maçta, Bahattin Şimşek de 39 maçta görev alarak her hafta en az iki maçta yer aldı. Sezona sakat başlayan Zorbay Küçük hiçbir maçta görev alamazken yine sakat olan Barış Şimşek, 26 VAR ve 4 AVAR göreviyle Riva’dan dışarıya çıkamadı.

ALTTA KALANIN...

Enflasyonun ve asgari ücret zammının yüzde 25’i aştığı ortamda Futbol Federasyonu, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Liglerde görev alan hakemlere zam yapmadı. TFF, birçok harcama ve gelir kalemlerini avro üzerinden yaparken hakemlere zamma gelince elini kasaya atmadı. Federasyon alt liglerde görev alan hakemlere en son Ekim 2017’de zam yapmıştı. Her sezon başı yapılan zam, bu yıl unutuldu. İlk yarı bitti, yeni yıla girildi, ligin ikinci yarısı başlayacak, hakemlere henüz zam yapılmış değil. Konuyu ne Hakem Derneği ne de MHK, TFF’nin gündemine taşıdı! Hakemler, ikinci yarıya hazırlanırken konunun TFF yönetimine iletilmediğini belirtirken Başkan Yıldırım Demirören ve yönetici Cengiz Zülfikaroğlu’ndan bu konuda bir adım atılmasını bekliyor.

YILDA 10 AY MAAŞ

10.400 TL (5 yıldan az kıdemli olan)

14.000 TL (5 yıl ve daha üstü olan)

17.000 TL (FIFA ve eski FIFA kokartlı)

MAÇ BAŞI ÜCRETLER

SÜPER LİG: 10.000 TL

VAR 4.400 TL

AVAR 2.000 TL

4.HAKEM 3.000 TL

TFF 1.LİG 3.300 TL

NOT 1: Cüneyt Çakır (hakem) ve Ümit Öztürk’ün (4. hakem) Süper Kupa’daki görevleri listede gösterilmemiştir.

NOT 2: Toplam ücrette hakemlerin aylıkları gösterilmemiştir.