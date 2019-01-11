Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman siyah-beyazlı taraftarların buluşma noktası olacak ‘No 1903’ açılışı için gittiği Isparta’da gündeme dair açıklamalar yaptı. “Her gittiğim yerde bana takıma flaş bir isim alıp almayacağımızı soruyorlar” diyen Başkan, “Şu andaki kadromuzda transfer ihtiyacımız yok. Belki sağ bek transferi yapacağız. Onun haricinde bir transfer ihtiyacımız bulunmuyor. Hatta kadromuzda fazla sayıda oyuncumuz var. Bazı oyuncularla da ayrılmak istiyoruz. Şu anda Beşiktaş’ın almaktan daha çok satmaya konsantre olacağı durum söz konusu” sözlerini kullandı.

GİDERLERİMİZ DÖVİZLE

“Türkiye’nin de gerçekleri var. Kulüpler büyük borç altında. Kulüpler Birliği’yle de bunların yapılandırmasını için uğraşıyoruz” vurgusu yapan Orman, “Dövizin artmasıyla beraber bir kriz durumu var ticarette. Kulüplerin de tüm giderleri dövizle olduğu için bunu daha fazla yaşayan kurumlar. Onun için de birçok şeyler yazılıyor, çiziliyor. Bunun çoğunluğuna bu transfer haberlerinin yüzde 80-90’ına itibar etmeyin. Bazen bir restoranda birisiyle (Halilovic) karşılaşıyorsunuz ‘Onu transfer etti’ deniliyor. Bunların gerçekle pek bir alakası yok” diye konuştu.

HOCADAN MEMNUNUZ

Orman, Şenol Güneş’le ilgili soruya da, “Şenol Hoca çok kıymetli. 4 yıl oldu. Beşiktaş tarihinde Gordon Milne’den sonra en uzun süreçte çalışan teknik direktördür. Demek ki bir memnuniyet var. Biz hocamızdan, hocamız bizden memnun. Şu anda Beşiktaş’ta Şenol Hoca’nın kontratından daha önemli olan, konuşulması gereken şey ikinci yarıdaki Beşiktaş’ın performansıdır. Ondan sonradakiler aile içerisinde çözeceğimiz şeyler” karşılığını verdi.

Al Ljajic’i ver Simic’i

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yaptığı İtalya seyahatinin şifreleri çözülmeye başladı. Yönetim, bir maç daha oynaması hâlinde sözleşmesi gereği 5 milyon avro ödeyerek tapusunu almak zorunda kalacağı Ljajic’le yolları ayırma kararı aldı. İtalyan devi Milan’ın, Boşnak asıllı yıldıza talip olmasını değerlendirmek isteyen Başkan Orman, bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Amaç Ljajic’i gönderip Milan’dan Stefan Simic’i siyah-beyazlı renklere bağlamak. Şu anda Beşiktaş, Milan ve Ljajic’in bonservisine sahip olan Torino pazarlık masasında ve görüşmeler devam ediyor.