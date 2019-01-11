Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal beINSport’a verdiği röportajda kampı ve gündemi değerlendirdi. Yanal transfer konusunda “Birçok isim üzerinde çalışılıyor ve tartışılıyor. Transferin bitimine yirmi gün var. Daha başındayız bu sürecin. Fenerbahçe’ye uzun yıllar katkı verecek isimler üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Takımda doğru iletişim kurmak için çalıştıklarını söyleyen Yanal “Açıkçası henüz birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Şu anki tablo Fenerbahçe’nin gücünü göstermiyor. Çok farklı sebeplerin bir araya gelmesiyle oluşan bir tablo bu. Kalitesiz bir takım olduğumuza inanmıyorum. Sonucu etkileyen her faktör değerlendirilmek zorundadır” dedi.

İkinci yarı başka olacak

“Enkaz edebiyatı” yapmak istemediğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı “Benden öncekiler çok kaliteli kişilerdi ve background’ları da tartışılmayacak isimlerdi. Takım olmak için öncelikle sahada takım olman lazım. Skorların seni desteklemesi lazım. Ama bu da yetmez. Stada gelenler var, camiası, medyası, çalışanları var. Aynı duygu ve hissiyata sahip olduğunda takım olunuyor. Bu sinerji için her şey mevcut mu, evet. Bizim şu an skora ihtiyacımız var. Skorlar gelince coşku ve ateş de ortaya çıkacaktır. Bu ateşi yakacak olan da biziz” ifadelerini kullandı. “Fenerbahçe’nin hedefleri şampiyonluktan da büyüktür” diyen Yanal “Transferler ve elimizdeki oyuncular en iyi şekilde değerlendirilecek ve bu takım ikinci yarıda çok daha farklı olacak” diye konuştu.