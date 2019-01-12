Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Tarihinin en kötü sezon performansına imza atarak devreyi 16 puanla 17. sırada kapatan Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde çok ciddi takviyeler yapması bekleniyordu. Sezon başında yapılan 11 transferde hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç’un “Gözümüzü kararttık” açıklamasıyla umutlanmıştı. İstanbul takımlarının gözdesi Sadık Çiftpınar’ın Malatya’dan transferi de beklentileri artırmıştı. Ancak Antalya kampına katılan tek isim Sadık oldu. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda isimle temasa geçen sarı-lacivertliler maalesef sezon başında yaşadıkları sorunları hâlâ aşamadığı için hedeflenen oyunculara imza attırmayı henüz başaramadı.

Elde var Sadık

Sadık transferi sonrası açıklamalarda bulunan sportif direktör Damien Comolli, sol bek, orta saha ve kanatlara olmak üzere 4 transfer daha hedeflediklerini söylemişti. Ama evdeki hesap yine çarşıya uymayacak görünüyor. Fenerbahçe ile bol sıfırlı sözleşmeleri olan lejyonerler takımdan ayrılmak istemediği için ağzına kadar dolu olan yabancı kontenjanı boşaltılamıyor. Yerli oyuncular ise sarı-lacivertli formayı giymek için can atıyor ama bu kapı da kulüplerin istediği yüksek bonservis bedelleri nedeniyle kapanıyor. Kulüplerinin gözden çıkardığı Tolgay Arslan ile Serdar Aziz’de de aynı sıkıntıyı yaşayan Fenerbahçe’nin ara transferi sadece Sadık takviyesiyle kapatması yüksek ihtimal olarak görünüyor.