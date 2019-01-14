Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’a 2016-17 sezonunun devre arasında bedelsiz olarak gelen ancak son zamanlarda sürekli kriz çıkaran Ryan Babel sonunda takımdan ayrıldı. Hollandalı yıldız İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’a sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu. Beşiktaş’ın eski kalecisi Fabri ile birlikte forma giyecek olan 32 yaşındaki oyuncunun transferi karşılığında siyah-beyazlılar 2 milyon avro gelir elde etti. Babel’in ayrılmasında Teknik Direktör Şenol Güneş’le yaptığı görüşme belirleyici oldu. Sezonun ilk yarısında sözleşmesini uzatmak isteyen ve 3 milyon avro yıllık ücret talep eden Hollandalı, menfi cevap alınca sahada yokları oynamaya başlamıştı. Başakşehir maçının devre arasında da Şenol Güneş’le tartışma yaşayan yıldız oyuncu gönderilecekler listesinin başına eklenmişti.

GÜNEŞ'İ KIZDIRDI

Şenol Güneş, Antalya kampında Babel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı sezonun ikinci yarısında herkesten yüksek performans beklediğini söyledi. Babel’e “Eğer yüzde 100 performansını veremeyeceksen hiç vakit kaybetme, git” dedi. Hollandalı yıldız ise performansını finansal durumların şekillendireceğini söyleyince ipler bir defa daha gerildi. Babel’in takıma faydalı olamayacağına inanan Güneş, yıldız oyuncunun gönderilmesi gerektiğini yönetime rapor etti. Bunun üzerine Hollandalı yıldızı isteyen ancak bir süredir bekletilen Fulham’la görüşmeler başladı. İngiliz ekibi kiralık istediği futbolcu için kapıyı 1 milyon avrodan açmasına rağmen yapılan pazarlıklar sonucunda 32 yaşındaki Babel, 2 milyon avro karşılığında Fulham’a verildi.

BABEL'İN YERİNE TRANSFER YOK

Beşiktaş Hukuki İşlerden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Babel'in Fulham'a transferinin sezon sonuna kadar kiralık olduğunu açıkladı. Mahmutyazıcıoğlu, "Babel sezon sonunda bize geri de dönebilir. Sözleşmesini uzatabiliriz. Tamamen bağ kopmuş değil. Serbest de kalabilir. Bu dönemde süreci hep birlikte yaşayacağız" dedi. Babel'in yerine transfer yapmayacaklarını da açıklayan Mahmutyazıcıoğlu, "O bölgede oynayan Quaresma ve Lens var. Orkan Çınar da geliyor. Dolayısıyla gündemimizde bu mevki için bir transfer yok." ifadelerini kullandı. Öte yandan Tolgay Arslan hakkında da konuşan genç yönetici, Fenerbahçe'den tatmin edici bir teklif gelmediğini söyledi.

BURNLEY DE İSTİYOR

West Ham’dan sonra bir başka İngiliz kulübü de Gary Medel’e talip oldu. Premier lig takımı Burnley’nin Şilili yıldız için harekete geçtiği öğrendi. Teknik direktör Şenol Güneş’in satılmasına karşı olduğu Medel için yönetim, 8 milyon avro altındaki teklifleri ciddiye almayacak.

GÜNEŞ SAHİP ÇIKTI

Antalya kampına götürülmeyen ve bir süredir Ümraniye’de çalışmalarını sürdüren Tolga Zengin’in A takıma katılma ihtimali güçlendi. Şenol Güneş’in yönetime verdiği raporda, Fabri’nin dönmemesi hâlinde tecrübeli kalecinin A takıma alınmasını istediği öğrenildi.