Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Santrfora hasret olan Galatasaray, bu bölge için ilk anlaştığı isim Alan Carvalho’da menajer engeline takıldı. Çin’in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen 29 yaşındaki golcüyle haftalar öncesinden görüşmelere başlayan ve imza parası ile maaş konusunda uzun süren pazarlıkların ardından anlaşmaya varan sarı-kırmızılı yetkililer, bir noktayı es geçti; o da Alan Carvalho’nun Türkiye’deki temsil haklarını bulunduran menajer Metin Korkmaz... Alan’ın Türkiye temsilcisi Korkmaz kendi onayından geçmediği takdirde transferin gerçekleşmeyeceğini belirtip, sarı-kırmızılı yönetime rest çekti. Galatasaraylı idarecilerle, menajer Korkmaz arasında gerginlik çıktı ve bu sebeple transfer süreci uzadı. Alan da yeniden Çin ekibiyle kampın yolunu tuttu.

YENİ HAMLE BEKLENİYOR

Yönetimin ‘bitti’ gözüyle bakılan transferde hüsrana uğraması stoper takviyesi bekleyen teknik direktör Fatih Terim’i hayal kırıklığına uğrattı. Galatasaray yönetimi menajerle buzları eritmeye çalışıp transferi bitirmeyi hedefliyor. Alan Carvalho’nun Türkiye temsilcisi Korkmaz ise Galatasaray’dan gelecek hamleyi beklediğini bildirdi. Bu konudaki başka bir detay da Brezilyalı golcünün Türkiye’deki haklarını elinde bulunduran menajer Korkmaz’ın, aynı zamanda Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın da menajeri olması. Galatasaray’ın Alan Carvalho için yeni hamle yapıp menajerini de ikna ederek transferi bitirmesi bekleniyor.

KUPADA MAÇ VAR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor’a misafir olacak. Bolu Atatürk Stadı’nda saat 19.50’de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Galatasaray, 5. turda dâhil olduğu kupada Keçiörengücü’nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Öte yandan El İttihad’a gitmesi gündemde olan Belhanda da maç kadrosuna alındı.

TARAFTAR KARŞILADI

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Marcao, önceki gün Chaves formasıyla son maçına çıktı. Karşılaşma da penaltı kaçırsa da Brezilyalı stoperin performansı genel olarak beğenildi. Maçın ardından Marcao İstanbul'un yolunu tuttu. Geçe geç saatlerde İstanbul'a ulaşan Marcao'yu taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Genç oyuncu gördüğü ilgi karşısında şaşırdı.

SAVANIER HAREKÂTI

Galatasaray, Fransa’da Nimes forması giyen Teji Savanier’i transfer etmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Savanier için 6 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtiliyor. Merkez orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Nimes formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol atıp 5 asist yaptı.