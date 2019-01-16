Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da gündemin en önemli maddelerinden biri Younès Belhanda’nın satışı... 2017 yazında Dinamo Kiev’den 8 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Faslı orta saha oyuncusu geçen sezonki şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Bu sezon da takımın kilit parçalarından biri olan Belhanda, ikinci yarı öncesi teknik direktör Fatih Terim’in en güvendiği isimlerin başında geliyordu. Fakat Suudi Arabistan Kulübü El İttihad’ın 28 yaşındaki futbolcu için ciddi şekilde devreye girmesiyle, Galatasaraylı yöneticiler, Araplarla masaya oturdu. Belhanda’yı 4,5’tan 5 milyon avro maaş ücretine çıkarak ikna eden El İttihad yetkilileri, Galatasaray’a ise 6 milyon avro bonservis ücreti önerdi. Daha önce Belhanda için 5 milyon avroyu az bulan Galatasaray yönetimi ise 6 milyon avroya ise sıcak bakacağının sinyalini verdi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Ancak sarı-kırmızılı camiada “Alınırken verilen paranın altına satılamaz” yönünde oluşan tepkilerin ardından Galatasaraylı yöneticiler ücreti daha yukarı çekmek için pazarlıklara başladı. Bu yeni talep karşısında el-İttihad yetkilileri 8 milyon avro veremeyeceklerini kesin bir dille bildirdi. Şimdi 7 milyon avro civarında bir ücret etrafında pazarlıklar sürerken orta yolun bulunması bekleniyor. Transfer bitse bile Belhanda’nın yerinin doldurulup doldurulamayacağı sorusu ise merak konusu. Çünkü bu sezon Galatasaray Belhandasız çok büyük sıkıntı yaşadı. Faslı futbolcunun oynamadığı 9 maçın 4’ünü kaybeden sarı-kırmızılılar, 3 maçta da beraber kaldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlardan sadece 2’sini kazanabildi.

CUMARTESİ SAHADA

Galatasaray’ın Chaves’ten transfer ettiği Marcao'nun bugün resmî imzayı attıktan sonra cumartesi günü A.Gücü maçında sahada olması bekleniyor. Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, Marcao'nun bonservisi için kulübü Chaves'e 4 milyon avro ödeneceği açıklandı. Dört yıllık imza atan Brezilyalı ilk sezonunda 400 bin avro, 2019-20'de 800 bin, 2020-21'de 850 bin, 2021-22'de ise 900 bin avro kazanacak.

FATİH TERİM GİTMESİNE KARŞI

Suudi Arabistan Kulübü Al Ittihad'ın ısrarla kadroya katmak istediği ve yıllık 5,5 milyon avro garanti ücret ile ikna ettiği Belhanda, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya gelecek. Devre arasında oyuncusunu kaybetmek istemeyen tecrübeli teknik adamın, yapacağı görüşmede yıldız oyuncudan takımda kalmasını isteyeceği öğrenildi. Bu görüşmenin ardından Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceğinin netleşmesi ve 24 saat içinde de resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

TERİM GİTMEMİ İSTEMEDİ

Galatasaray'dan Al Ittihad'a giden Garry Rodrigues transferi hakkında konuştu. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, "Suudi Arabistan ve Cidde'yi sevdim. Burası sıcak bir şehir" dedi. Türkiye'de 2 yıl boyunca güzel anıları olduğunu belirten Rodrigues, "Zor günlerim de oldu. İstanbul ve Galatasaray'ı çok seviyorum. Ailem de çok seviyordu. Oğlum İstanbul'da doğdu. İstanbul hep kalbimde olacak" diye konuştu. Taraftarların beni sevmesi de çok özeldi. Onların sevgisiyle performansımın yükseldiğini söylemeliyim. Her şey benim için harikaydı" dedi.

TRANSFER ŞART

Teknik direktör Fatih Terim'e duyduğu sevgiyi de dile getiren Yeşil Burun Adalı futbolcu, "Fatih Terim benim için bir baba gibiydi. Onun Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Fatih Terim ayrılmamı istemedi. Ama bu transfer benim ve Galatasaray için önemliydi" diye konuştu. Galatasaray'ın şampiyonluk şansını da değerlendiren Rodrigues, "Mutlaka transfere ihtiyaç var. Takviyeler yapılırsa takımın önü açık. Fatih Terim takımın neye ihtiyacı olduğunu bilir ve bunun da üstesinden gelecektir" sözlerini kullandı.

PASTA KESTİLER

Galatasaray’ın başarılı oyuncularından Sinan Gümüş’ün doğum günü, dün takımın kamp yaptığı otelde kutlandı. Öğle yemeği sonrasında teknik heyet ve takım arkadaşları Sinan’a doğum günü pastası kesti. Yirmi altı yaşına basan Sinan, sezon sonunda hep birlikte şampiyonluk pastası kesmeyi diledi.

YOLA DEVAM

Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, Fatih Terim’in gözdelerinden biri olmayı başardı. Terim, yönetime, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki oyuncunun takımda kalması yönünde rapor verdi. Yönetim de disiplini ve çalışkanlığıyla örnek gösterilen Norveçli ile üç yıllık sözleşme uzatma kararı aldı.

NICE İLE GÖRÜŞME

Fransız kulübü Nice ile ipleri koparan Mario Balotelli için Galatasaray’ın dirsek temasında olduğu iddia edildi. Başkan Mustafa Cengiz’in de santrfor konusunda taraftarlarla yaşadığı polemiği bitirmek için Balotelli gibi büyük bir oyuncu getirmeyi hayal ettiği ifade edildi. İtalyan basınında çıkan Balotelli haberleri taraftarları da heyecanlandırdı.