Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul ekibine Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golleri İrfan Can, Clichy, Ekuban (kendi kalesine) ve Visca kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise Ekuban ve Yusuf'tan geldi. Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 38'e yükseltti. Trabzonspor ise 29 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Novak’ın kale sahası içine ortasında Rodallega’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’de kaldı.

24. dakikada Visca’nın yerden kale saha içine doğru gönderdiği topta, boş durumdaki Robinho’nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

25. dakikada Arda Turan ortasında, İrfan Can Kahveci’nin kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

32. dakidada sağ taraftan gelişen Medipol Başakşehir atağından ceza sahası içine giren Arda Turan’ın yerden pasında İrfan Can Kahveci düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından filelere yolladı. 1-0

42. dakikada savunmadan gelen uzun topta ceza sahası içine giren Clichy, kaleci Uğurcan Çakır geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

48. dakikada Emre Bölözoğlu sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta topu kale sahası içine gönderdi. Arda Turan ile ikili mücadeleye giren Ekunban’a çarpan top kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından ağalarla buluştu. 3-0

49. dakikada Ekuban savunmadan kaptığı topla birlikte sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Yerden vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Mert’in solundan ağalarla buluştu. 3-1

54. dakikada Ekuban’ın yerden pasında ceza sahası dışından Abdulkadir Parmak’ın sert şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında topla buluşan Ekuban’ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.

67. dakikada sol çaprazdan gelişen Medipol Başakşehir atağından Visca’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

80. dakikada Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in çabasına rağmen ağalarla buluştu. 3-2

86. dakikada Soner’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Dönen topu Visca tamamladı. 4-2



KÜNYE

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira x (Abdulkadir Parmak dk. 44 x), Hüseyin Türkmen x, Zargo Toure x, Novak x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Yusuf Yazıcı x, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme x, Rodallega x

Yedekler: Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kaplan, Murat Cem Akpınar, Batuhan, Berkay Sefa Kara, Ali Osman Karnapoğlu, Ibanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx,Epureanu xx, Mahmut Tekdemir xx, Clichy xx, Emre Belözoğlu xx, İrfan Can Kahveci xx, Arda Turan xx (Elia dk. 71 x), Visca xx, Massoro xx (Soner Aydoğdu dk. 66 x), Robinho xx (Napoleoni dk. 90 ?)

Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Ramadan, Jolic, Uğur Uçar, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdul Avcı

Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 32), Clichy (dk. 42), Visca (dk. 86) (Medipol Başakşehir), Ekuban (dk. 48 k.k ve 49), Yusuf Yazıcı (dk. 80) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Pereira, Ekuban, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Arda Turan (Medipol Başakşehir)