Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El-Duhail, İtalyan kulübü Juventus'un Faslı stoperi Medhi Benatia'yı kadrosuna kattı. Juventus Kulübünden yapılan açıklamaya göre, El-Duhail, 31 yaşındaki Faslı milli futbolcuyu 8 milyon avro bonservis karşılığında renklerine bağladı. El-Duhail, Benatia'nın anlaşmadaki performans şartlarını gerçekleştirmesi durumunda 2 milyon avro daha ödeyecek.

Olympique Marsilya altyapısından yetişen Benatia, Juventus kariyeri öncesi, Tours, Lorient, Clermont Foot, Udinese, Roma ve Bayern Münih kulüplerinde oynadı.