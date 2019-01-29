Aytemiz Alanyaspor, dün oynadığı Ankaragücü maçının ardından ara vermeden sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan idmanda Ankaragücü maçına ilk 11’de başlayan oyuncular düz koşu yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 pas çalışması ile dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. Antrenmanda sakatlığı bulunan Isaac Sackey ve Cenk Ahmet Alkılıç takımdan ayrı düz koşu yaparken Ankaragücü maçında sakatlanan Lucas Villafanez antrenmana katılmadı. Ayrıca transfer gündeminde ismi İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anılan ve anlaştığı iddia edilen Merih Demiral da idmanda yer almayan bir başka isim oldu.
Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
29.01.2019 - 15:18 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,Alanyaspor,futbol,
601062 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/601062.aspx
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Malatyaspor
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21
10
32
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Konyaspor
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21
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Trabzonspor
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6
5
35
27
8
30
6
Beşiktaş
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8
6
5
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24
8
30
7
Kasımpaşa
19
9
2
8
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31
6
29
8
Antalyaspor
19
8
4
7
19
23
-4
28
9
Sivasspor
19
6
7
6
25
26
-1
25
10
Alanyaspor
19
7
3
9
17
22
-5
24
11
Bursaspor
19
4
11
4
19
19
0
23
12
Göztepe
19
7
1
11
20
23
-3
22
13
Kayserispor
19
5
6
8
16
26
-10
21
14
Fenerbahçe
19
4
8
7
20
27
-7
20
15
Ankaragücü
19
6
2
11
17
34
-17
20
16
Çaykur Rizespor
19
3
9
7
23
29
-6
18
17
Erzurum BB
19
3
8
8
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25
-7
17
18
Akhisar Bld.Spor
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4
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19. Hafta Maçları
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Beşiktaş 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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Kayserispor - Bursaspor
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Göztepe 0 - 1 Galatasaray
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Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor
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Atiker Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor
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Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor
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Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
28.1.2019
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
19
13
3
3
35
18
17
42
2
Gençlerbirliği
19
13
2
4
31
15
16
41
3
Hatayspor
19
10
5
4
25
11
14
35
4
Osmanlıspor
19
11
2
6
26
14
12
35
5
Ümraniye
19
10
4
5
24
18
6
34
6
Gazişehir Gaziantep
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9
5
5
34
16
18
32
7
Altınordu
19
8
8
3
23
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8
Boluspor
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9
4
6
25
19
6
31
9
Adana Demirspor
19
8
3
8
24
24
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Balıkesirspor
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5
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Adanaspor
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Altay
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İstanbulspor
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Giresunspor
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Afjet Afyonspor
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4
5
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Eskişehirspor
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4
5
10
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Elazığspor
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4
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Karabükspor
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