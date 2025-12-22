Devre arası transfer döneminde orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Bundeliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Umut Tohumcu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği konuşuluyor. 21 yaşındaki oyuncunun, orta saha hamlesi için ana hedef olmadığı iddia edildi.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Transfer listesindeki oyunculardan biri ortaya çıktı; sarı-kırmızılı kulübün, Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Tohumcu ile ilgilendiği belirtildi.

BERKAN KUTLU YERİNE ROTASYON HAMLESİ

Sporx'te yer alan habere göre; Galatasaray, Hoffenheim'da bu sezon 8 maçta süre bulan ve bir gol kaydeden genç orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.

Orta sahaya önemli bir takviye gerçekleştirmeyi planlayan sarı-kırmızılıların, Umut Tohumcu hamlesini devre arasında takımdan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu yerine rotasyonu güçlendirmek için yapacağı aktarıldı.

Berkan Kutlu

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Sky Sports; sözleşmesi 2028 yılında bitecek Umut Tohumcu'nun devre arasında Hoffenheim'dan ayrılabileceğini duyurmuştu. Hoffenheim'ın, genç oyuncu için planın kiralık transfer olduğu ancak 6 milyon euroluk teklif gelmesi halinde genç oyuncunun bonservisiyle gönderebileceği belirtilmişti.

