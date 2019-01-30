Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de Erzurumspor’la iç sahada 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yolunda büyük darbe alan Beşiktaş’ın bir yıldızı daha yuvadan uçabilir. Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida için Avrupa’nın önemli kulüpleri sıraya girmiş durumda. İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile Inter, Vida için ciddi bir savaş veriyor. İtalyan basınının tecrübeli ismi Gianluca di Marzio’nun iddiasına göre Roma transferde bir adım önde. Savunmasını güçlendirmek için oyuncu arayışı içinde olduğu belirtilen Roma’nın yarın transferi gerçekleştirebileceği belirtildi. Vida’ya talip olan takımlar sadece İtalyan ekipleriyle sınırlı değil. Fransa Ligue 1’de kümede kalma savaşı veren Monaco da acil bir şekilde Vida gibi tecrübeli bir stopere ihtiyaç duyuyor.

ŞENOL GÜNEŞ İSTEMİYOR

Hırvat yıldızın eşi Ivana Gugi’n de Monaco’da yaşamak istediği için Fransız kulübünden gelen teklife Vida’nın sıcak baktığı öğrenildi. Ayrıca Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın da 29 yaşındaki oyuncu için devrede olduğu da iddialar arasında. Avrupa’nın önemli kulüpleri sıraya girmiş durumdayken Beşiktaş tok satıcı rolüne büründü. Hırvat stoperin sözleşmesinin 2022’ye kadar olmasından dolayı yönetim, yarın gece sona erecek ara transfer döneminde en yüksek teklifi alana kadar bekleyecek. Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş’in, sezonun geri kalanını düşündüğü için Vida’nın satışına karşı çıktığı öğrenildi. Fatih Aksoy da geçtiğimiz günlerde Sivasspor’a kiralanınca Güneş’in elinde stoper olarak Mirin, Vida, Roco ve Necip kalmış durumda.

YOĞUN HAZIRLIK

Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, dün çift idman geçekleştirdi. Gündüz antrenmanında salonda güç depolayan siyah-beyazlı futbolcular, akşam ise dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla günü tamamladı.

BONSERVİSİ BİR MİLYON AVRO

Siyah-beyazlılarda gençleştirme harekatı devam ediyor. Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve Muhayer Oktay gibi genç yıldızların ardından 18 yaşındaki Orkun Kökçü de Beşiktaş formasını giymeye çok yakın. Yönetimin, kanatta da oynayabilen genç orta saha için Feyenoord’la bir milyon avro karşılığında anlaştığı öğrenildi.

Q7 GİTTİ AMA...

Beşiktaş ile yollarını ayıran ve ülkesine dönen Ricardo Quaresma giderdayak son maçında kırmızı kart görmüştü. BB Erzurumspor mücadelesinde gereksiz pozisyonda rakibin ayaklarına dalan Portekizli oyuncu, ‘kural dışı hareketi’ sebebiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

GÜNEŞ'TEN AF BEKLENİYOR

Devre arası kamp döneminde kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre için af çıkması gündemde. Başkan Fikret Orman’ın, Şenol Güneş ile bir araya gelerek kadro dışında kalan oyuncular hakkında görüşeceği öğrenildi. Yöneticilerin de Quaresma ve Babel’in gidişinden sonra özellikle Gökhan Töre’nin affedilmesi gerektiği konusunda teknik heyete baskı yaptığı biliniyor.

BABEL'İN YERİNE N'JİE

Ryan Babel'in yerini doldurmaya çalışan Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın kanat oyuncusu Clinton N'Jie için bu kulübe teklif götürdü. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Beşiktaş'ın 6 aylık kiralama bedeli olarak Marsilya'ya 250 bin avroluk bir teklif gönderdiği ve iki kulübün anlaştığı öğrenildi. Ayrıca oyuncuya da 6 aylık 700 bin avro ödeneceği gelen bilgiler arasında. Bir son dakika sürprizi olmaz ise Kamerunlu yıldız geçici süre için Kartal olacak. N'Jie, bu sezon Marsilya'da 11 karşılaşmada forma giyerken 1 gol attı ve 325 dakika sahada kaldı.