Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında, ara transfer döneminin en ciddi gündem maddelerinden biri olan Tolgay Arslan-Şener Özbayraklı takasında yapılan son görüşmede anlaşmaya varıldı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Tolgay için Beşiktaş'la bir defa daha temasa geçen Fenerbahçe Yönetimi, 2,5 milyon avro artı Şener Özbayraklı'yı teklif edince siyah-beyazlıların inadı kırıldı. Şenol Güneş'in takımda görmeyi talep ettiği Şener ile birlikte bir miktar parayı da kasasına götürecek olan Beşiktaş'ın, Tolgay Arslan'ın da ayrılmak istemesi sebebiyle son teklifi kabul ettiği belirtildi. Açıklamanın bugün gerçekleştirilecek son görüşmenin ardından yapılması ve resmî imzaların atılması bekleniyor.

CASTILLO SESLERİ

Öte yandan Fenerbahçe forvet koşturmasını da sürdürüyor. Diego Reyes’i La Liga ekibi Leganes’e kiralayarak yabancı kontenjanında boşluk oluşturan sarı-lacivertliler, Ersun Yanal’ın üzerini çizdiği Islam Slimani’yi de İspanya’ya yolluyor. Çok sayıda talibi olan Cezayirli golcü tercihini Sevilla’dan yana kullanırken menajeri anlaşmayı kesinleştirmek için İspanya’da masaya oturdu. Fenerbahçe ise Slimani’nin yerini dolduracak isim olarak Benfica’nın 25 yaşındaki Şilili golcüsü Nicolas Castillo’dan yana karar kıldı. Millî takımdan arkadaşı Isla’yı arayarak bilgi alan Castillo’nun satın alma bonservisiyle kiralanacağı öğrenildi.

ALİ KOÇ HARIL HARIL

Başkan Ali Koç ara transferin bitmesine az bir süre kala takımın birçok bölgesine oyuncu bakmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetimin İngiltere Championship takımlarından Swansea forması giyen 29 yaşındaki Hollandalı oyun kurucu Leroy Fer için de temasları sürüyor. Bu bölge için bir diğer aday ismin ise MLS ekiplerinden Sounders'te oynayan Nicolas Lodeiro olduğu alınan bilgiler arasında.

SKRTEL'E AĞIR FATURA

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de oynadığı Ümraniyespor maçında rakibinin yüzüne dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Martin Skrtel’e üç maç ceza verildi. PFDK, Slovak oyuncuya ayrıca 13 bin lira da para cezası keserken, Fenerbahçe’ye ışıkların erken söndürülmesinden 20 bin lira ceza verildi. Skrtel, Göztepe ve Kayseri maçlarında yok.