Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı ancak geldiği günden bu yana hayal kırıklığı oluşturan Cezayirli golcü İslam Slimani, sarı-lacivertli takımdan ayrılmama kararı aldı. Bu sebeple Feenrbahçe'nin Benfica'dan kiralamak istediği Şilili golcü Nicolas Castillo transferi zora girdi.

Islam Slimani görüştüğü kulüplerle anlaşma sağlayamadı. Cezayirli golcü kulüp bulamayınca gitmekten vazgeçti. Forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe için Slimani olayı büyük bir çıkmaza girmek üzere.

Antrenmanda yer aldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Malatyaspor maçının kadrosuna alınmayan Islam Slimani de antrenmanda yer aldı.