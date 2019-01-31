Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Mutlu son! Galatasaray ağustos ayından beri süren santrfor özlemine Süper Lig’in gol kralı Mbaye Diagne ile son verdi. Büyük hayal kırıklıklarının ardından gözünü karartan sarı-kırmızılı yönetim Kasımpaşa Kulübü ile masaya oturdu ve istenilen şartları kabul ederek 12,8 milyon avroya Süper Lig’in gol kralını kadrosuna kattı. Doğrudan İstanbul temsilcisinin sahibi Turgay Ciner ile yürütülen görüşmelerde çok sıkı pazarlıklar yaşandı. Uzun süre Senegalli yıldızın fiyatını 15 milyon avroda tutan Kasımpaşa cephesi pazarlığa yanaşıp ekstra maddeler de belirledikten sonra sarı-kırmızılılara olumlu cevap verdi. Teknik direktör Fatih Terim’in de devreye girmesiyle transfer neticelenirken, 28 yaşındaki futbolcu Trabzonspor maçından itibaren Galatasaray’ın hücum hattındaki silahı olacak.

Yirmi gol attı

Galatasaray 12,8 milyon avro bonservis bedelinin yarısından fazlasını Kasımpaşa’ya peşin olarak ödeyecek. Ayrıca sarı-kırmızılılar ligi şampiyon tamamladığı takdirde İstanbul temsilcisine 500 bin avro bonus verilecek. Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları için de Kasımpaşa Kulübü ekstra ücret maddesi koydurttu. Öte yandan Diagne’nin bir sonraki satışından yüzde 25 Kasımpaşa’ya pay verilecek. Süper Lig’de bu sezon 20 gol atan Diagne’nin tavrı da transfer de belirleyici oldu. Bir Galatasaray hayranı olan Senegalli futbolcu sarı-kırmızılı takımın yolunu tutmak için elinden geleni yaptı.