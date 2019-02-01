Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray devre arasında orta çaplı bir revizyon gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı zayıf yanı olan santrfor bölgesindeki eksikliği de fazlasıyla kapattı. Taraftarın adeta ölüp ölüp dirildiği ocak ayının sonunda Galatasaray yönetimi son anda iki muhteşem hamle gerçekleştirdi. Cimbom; Marcao, Semih Kaya, Emre Taşdemir transferlerinin ardından Kasımpaşa'dan Diagne ile Marsilya'dan Kostas Mitroglou'nu transfer etti. Bu iki transfer sarı-kırmızılı takımı çok farklı bir konuma getirdi. Ağustos ayından bu yana as bir golcüsü bulunmayan ve devre arasında da Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in elinde ikinci yarının ilk iki maçında orijinal santrfor bulunmuyordu.

KRAL DIAGNE

Ankaragücü ve Göztepe maçlarına santrforsuz çıkan Galatasaray artık çift santrforla bile sahaya çıkabilecek. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla ligdeki birçok takımdan fazla gol atıp 20 gole ulaşan ve açık ara gol krallığına koşan Diagne özellikle camiaya çok büyük güven veriyor. Süper Lig şampiyonluğu hedefinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de zirveyi hedefleyen Galatasaray'da Diagne ve Mitroglou transferlerinin ardından başarıya inanç daha arttı. 2000 yılında yine Fatih Terim önderliğinde UEFA Kupası'nı kazanan Cimbom, 19 yıl sonra aynı kupaya yine göz kırpıyor. Terim taktik ve formasyon anlamında eli çok ama çok güçlenirken dilediği dizilişleri deneyebilecek.

GOMIS'I GEÇER

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, hayallerine kavuştuğunu söyledi. Sezonun ilk yarısında 20 gol kaydeden Senegalli futbolcu, geçen sezon Gomis'in 29 golle aldığı "En çok gol atan yabancı futbolcu" unvanını eline geçireceğini söyledi. Gomis'e en az 30 gole ulaşma konusunda söz verdiğini beliren Diagne "Kırka da ulaşabilirim" dedi.

KADIKÖY'DE ATARIM

Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak'ın ofisinde sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Diagne, tecrübeli yöneticiye Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıkacağını söyledi. Albayrak, Diagne'den bu konuda söz isterken, yıldız golcü "O maçı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

MALİYETİ 20 MİLYON AVRO

Galatasaray, Diagne'nin maliyetini açıkladı. Dört buçuk yıllık sözleşme imzalanan Senegalli için sarı-kırmızılılar 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Dört buçuk senede Diagne'ye ise primler ve bonuslar hariç toplam 10,65 milyon avro verilecek.

İMPARATORUN YÜZÜ NİHAYET GÜLDÜ

Sezon başı teknik direktör Fatih Terim'i forvetsiz bırakan yönetim ocak ayının sonunda tecrübeli hocanın yüzünü güldürmeyi başardı. Terim'e iki golcü hediye edilirken, artık 'İmparator'un eli çok güçlendi. Terim yapılan transferler sonrası yönetime teşekkür etti.

ŞAMPİYON OLMAYA GELDİM

Galatasaray'ın Marsilya'dan kadrosuna kattığı Yunan golcü Kostas Mitroglou önceki gece İstanbul'a ayak bastı ve imzayı attı. 30 yaşındaki golcü oyuncu Galatasaray taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. Aynı coğrafyanın insanı olduğunu söyleyen Mitroglou "Taraftarla birbirimizi çok iyi tamamlayacağız. Böylesi ateşli bir taraftarın önünde coşarım. Buraya şampiyon olmaya, şampiyonluklar yaşamaya geldim. Galatasaraylıların yüzünü güldüreceğim" ifadelerini kullandı.

SAKATLIĞI GEÇİYOR

Galatasaray kadrosunu iyice genişletirken sezon başında kadroya katılan Emre Akbaba'nın da sakatlığı geçmek üzere. Millî futbolcunun da takıma dönüşüyle sarı-kırmızılıların hücum seçenekleri iyice genişleyecek. Emre de bir an önce oynamak için can atıyor.