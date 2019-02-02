Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de 20. haftayı dün Göztepe karşısında aldığı galibiyetle kapatan Fenerbahçe’de takım günü izinli geçirdi. Sarı-lacivertli ekipte yeni transferleri ile kadroda yer alan bazı isimler ise Can Bartu Tesisleri’nde bir antrenman gerçekleştirdi. Fenerbahçe’nin yeni transferi Miha Zajc de takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, U21 takımının katılımıyla gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.