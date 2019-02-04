Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray geçen sezon tarihinin en anlamlı şampiyonluklarından birine imza atmıştı. Çalkantılı bir sürecin ardından sezon içindeki başkan değişikliği ve maddi imkânsızlıklara rağmen Fatih Terim önderliğinde sarı-kırmızılılar 21 defa zafere ulaşmaya başarmıştı. Fakat şampiyon kadronun baş-aktörü Gomis’i sezon başı satan Cimbom, devre arasında da takımın bir diğer önemli parçası Rodrigues’i gönderdi. Savunmanın en önemli parçası Serdar’ı da Fenerbahçe’ye yollayan sarı-kırmızılılar, Maicon’u da kadro dışı bıraktı. Yani takımın her hattında büyük değişiklikler yaşandı. Yeni transferler tüm camiaya heyecan verse de Alanyaspor karşındaki oyun, bu değişim sırasında işlerin çok da kolay olmayacağını gözler önüne serdi.

HATLAR UYUMSUZ

Savunmanın göbeğinde iki yeni transfer Marcao ile Luyindama yer alırken, en uçta da bir diğer yeni transfer Mitroglou görev yaptı. Sarı-kırmızılılar, sezonun en az şutunu attığı maçı oynarken rakip kaleye inmekte, oyun kurmakta bir hayli zorlandı. Marcao karşılaşmanın en iyi isimlerinden biri olsa da, savunma hattı ile orta saha arasındaki uyumsuzluk dikkat çekti. Sarı-kırmızılı camiada şimdi yeni gündem “Uyum süreci ne zaman aşılacak?” oldu. Süper Lig’de kalan 14 haftada artık her maç final niteliği taşıyor ve Galatasaray’ın artık puan kaybetme lüksü kalmadı.

REAKSİYON YOK

Yeni transferlerden Diagne ile Asya Kupası’ndan dönen Nagatomo’nun Trabzonspor karşısında oynayabilecek olması herkesi morallendirse de zamanın daralması ve özellikle orta saha oyuncularının vasat performansı endişe veriyor. Ayrıca geçen sezon reaksiyon gösterip maçı kazanmasını bile Galatasaray’ın bu sezon benzer tepkileri verememesi düşündürüyor. Alanya geçen sezon maçı 2-0’dan 2-2’ye getirmiş ama Aslan karşılık verip sahadan 3-2 galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

HAYIRDIR MUSLERA!

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında herkes tarafından eleştirilen bir futbol ortaya koyarken yediği gol de çok konuşuldu. Djalma sahalarda ender görülen bir vuruşa imza atsa da Muslera’nın o kadar uzaktan çekilen bir şuta yetişememesi ve önde yakalanması tepki topladı. Ancak bu Muslera’nın bu sezonki ilk hatası da değildi. Taraftarın sevgilisi olan ve 2011’den bu yana Galatasaray’ın kalesini koruyan Muslera’ya bir dönem başarılı performansından dolayı “Haksız rekabet” deniliyordu. Fakat son iki sezondur Muslera’da gözle görülür bir düşüş var ve bu sezon özellikle kritik maçlardaki hataları takıma menfi yönde yansıdı. Galatasaray ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan ve senelik 3 milyon 575 bin avro garanti ücret alan Muslera 3-0’lık Akhisar, 2-2’lik Fenerbahçe, 1-1’lik Başakşehir ve 2-0’lık Schalke maçlarında kariyerine yakışmayacak hatalar yapmıştı.

SAVUNMA BAKANI

Galatasaray’ın yeni transferi Marcao, üçüncü müsabakasında da alnının akıyla çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular Alanya karşısında dökülürken Marcao, futboluyla ayakta alkışlandı. Ankaragücü ve Göztepe karşılaşmalarında maça damgasını vuran 22 yaşındaki Brezilyalı, yüzde 88 pas isabetiyle oynarken girdiği 6 mücadeleyi de kazandı.

ISINMA TURUNDA

Galatasaray’ın yeni isimlerinden Kostas Mitroglou, Alanyaspor karşısında varlık gösteremedi. Sinan Gümüş’ün hasta olmasından dolayı tek antrenmanla sahada yer alan Yunan golcü, sahada kaldığı 55 dakikada âdeta yürüdü. Isınma turunda olan Mitroglou da “Takım arkadaşlarımı tanıyacağım, onlar beni tanıyacak” diyerek zaman istedi.