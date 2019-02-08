Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ali Koç döneminde sosyal medyayı çok daha dinamik kullanmaya başlayan Fenerbahçe, yeni transferlerinin imza törenini de YouTube üzerinden yayımladı. Basına kapalı töreni asıl ilginç kılan ise medya mensuplarının görevini futbolcuların üstlenmesi oldu. Bazı oyuncular foto muhabirliğine soyunurken bazıları da tecrübeli gazeteciler gibi soru sordu. Yeniler, sert sorulara cevap verirken son derece rahat görüntüler sergiledi. İsmail Köybaşı’nın kendisine ‘Dipçik’ lakabı taktığını söyleyen Sadık, saçlarıyla ilgili soruya “Futbolda performans mühim ama saha içerisinde duruş ve tarz da çok önemli. Uzadıktan sonra güzel bir görüntü oldu. Saçı kestirirsem herhâlde tekrar 3. Lig’e dönerim” diyerek esprili bir cevap verdi. Gol sevinci sebebiyle adı ‘Batman’ olan Moses, kendisini harika hissettiğini söyledi.

DÜRÜMÜMÜ YERİM!

Serdar Aziz, Mehmet Topal’ın “Seni en çok zorlayan Fenerbahçeli oyuncu kimdi” sorusuna “Bursaspor’dayken Niang” diye cevap verdi. Serdar, Neustädter’in “Galatasaray’ın en hızlı oyuncusu kim? Çünkü hiç kimse Jailson’u yakalayamadı” sorusunu ise gülmekten cevaplayamadı. Tolgay kürsüye geldiğinde, mikrofonu kapan Hasan Ali “Döneri çok seviyorsun. Almanya’daki döner mi, Türkiye’deki döner mi?” diye sordu. Tolgay “Benim için fark etmez. Dürümü her türlü yerim” sözleriyle Beşiktaş’taki dürüm skandalına gönderme yaptı. Tolgay geçen sezon kupa maçında yaşanan tartışmada Alper’in kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak ise “Kırmızı karta ceza veriliyormuş. Ben de sizin kasayı Alper’le doldurdum” dedi.

DEĞİŞİM HIZLI OLDU

Fenerbahçe’den Ç. Rizespor’a kiralanan Aatıf, eski takımının durumunu değerlendirdi. Faslı oyuncu “Fenerbahçe’den giden oyuncular takımın ihtiyacı olan oyunculardı. Fenerbahçe’ye Türkiye’yi hiç tanımayan bir teknik direktör geldi. Takımda değişim çok hızlı oldu, bu da başarısızlığı getirdi. Fener’e döneceğimi sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

DEPLASMAN MOTİVASYONU

Fenerbahçe formasıyla 5 defa ağları havalandıran Andre Ayew deplasmanda ilk golünü Kayseri’ye atmak istiyor. Son haftalarda düşen performansı sebebiyle eleştirilen Ganalı yıldız 3 kulvarda 25 kere sahne alırken bütün gollerini ligde attı ve bunların hepsini Kadıköy’de gerçekleştirdi. Ayew tek asistini de Kadıköy’deki Trnava maçında yaptı.

KARTLAR KORKUTUYOR

Fenerbahçe galibiyet serisini Kayseri’de sürdürmek istiyor. Ersun Yanal’ın koyduğu hedef ise Kayseri, Konya, Beşiktaş, Rize, Başakşehir serisini kayıpsız geçmek. Ancak Soldado, Isla, Ayew, Neustädter, Elif ve İsmail’in ceza sınırında olması hocayı endişelendiriyor. Yanal, sürekli olarak oyuncularını gereksiz kart görmemeleri için uyarıyor.