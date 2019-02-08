6 Şubat Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Talat Terim (94), Adana Asri Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanında annesi Emine Terim’in yanına defnedildi. Fatih Terim, İstanbul’a dönmeden önce ailesiyle birlikte babasının bulunduğu aile kabristanına gelerek, çiçek bıraktı, dua etti.
Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti
08.02.2019 - 11:48 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün defnedilen babası Talat Terim’in bugün mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.
Etiketler : Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim,babası Talat Terim,
603198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/603198.aspx
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P.
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Başakşehir
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13
5
2
31
10
21
44
2
Galatasaray
20
10
6
4
38
22
16
36
3
Beşiktaş
20
9
6
5
38
26
12
33
4
Malatyaspor
20
9
6
5
32
22
10
33
5
Trabzonspor
20
9
6
5
36
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9
33
6
Konyaspor
20
8
8
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27
21
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32
7
Kasımpaşa
20
9
2
9
38
34
4
29
8
Sivasspor
20
7
7
6
28
27
1
28
9
Antalyaspor
20
8
4
8
21
29
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28
10
Alanyaspor
20
7
4
9
18
23
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25
11
Bursaspor
20
4
12
4
19
19
0
24
12
Fenerbahçe
20
5
8
7
22
27
-5
23
13
Göztepe
20
7
1
12
20
25
-5
22
14
Kayserispor
20
5
7
8
17
27
-10
22
15
Çaykur Rizespor
20
4
9
7
24
29
-5
21
16
Ankaragücü
20
6
2
12
17
35
-18
20
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Erzurum BB
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3
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Akhisar Bld.Spor
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20. Hafta Maçları
1.2.2019
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
2.2.2019
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
2.2.2019
Kasımpaşa 0 - 0 Sivasspor
2.2.2019
Trabzonspor 1 - 0 Mke Ankaragücü
2.2.2019
Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray
3.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor
3.2.2019
Akhisarspor 0 - 3 Medipol Başakşehir Fk
3.2.2019
Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
4.2.2019
Bursaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
20
13
4
3
36
19
17
43
2
Gençlerbirliği
20
13
2
5
33
18
15
41
3
Osmanlıspor
20
12
2
6
27
14
13
38
4
Ümraniye
20
11
4
5
25
18
7
37
5
Hatayspor
20
10
6
4
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14
36
6
Altınordu
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29
12
17
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7
Gazişehir Gaziantep
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9
5
6
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19
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8
Boluspor
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20
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9
Adana Demirspor
20
9
3
8
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1
30
10
Balıkesirspor
20
7
5
8
20
24
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11
Adanaspor
20
6
7
7
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1
25
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Altay
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İstanbulspor
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14
Giresunspor
20
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6
9
17
24
-7
21
15
Eskişehirspor
20
5
5
10
19
38
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20
16
Afjet Afyonspor
20
4
5
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17
Elazığspor
20
4
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-11
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Karabükspor
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