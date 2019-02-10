Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Kayseri’den puansız dönen Fenerbahçe’de gündem karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy. Sıkıntılı bir sezon geçirmekte olan sarı-lacivertliler hakem hatalarına karşı bugüne kadar sessiz kalma çabasındaydı. Ancak sabır taşı çatladı. Maç sonunda başkanvekili Semih Özsoy fair-play çerçevesinde kalmaya özen gösteren ifadelerle hakemi eleştirirken, Ersun Yanal basın toplantısında cümle kurmakta zorlandı. Sarı-lacivertli oyuncuların soyunma odasındaki isyan haykırışları ise koridorlara taştı. En çok canı yanan isimlerden olan Mehmet Ekici, “Hakemler faul vermiyor. VAR uyarmıyor. Ciddi bir sakatlık yaşanmasını mı bekliyorlar” çıkışıyla hakemleri eleştirdi.

PROTESTO HAZIRLIĞI

Hakemlerin artık hatanın ötesine geçtiğini vurgulayan F.Bahçeli oyuncular, “Alper Ulusoy art niyetliydi. Bunu yönetimiyle gösterdi. Sezon boyunca da böyle oldu” derken adil yönetim talebini dile getirdi. Bu arada sarı-lacivertli taraftarlar da yenildiğini düşündükleri haklarını aramak adına TFF ve MHK’ya yönelik protesto yürüyüşü yapma kararı aldı. Ersun Yanal ise hakemle ilgili tepkilere hak verirken oyuncularını uyarmaktan geri kalmadı. Tecrübeli hoca, “Haksızlığa uğruyoruz ama buna boyun eğmeyeceğiz” diyen Yanal “Biz Fenerbahçe’yiz. Daha fazla savaşacağız ve herkesi yeneceğiz” sözleriyle takımını motive etmeye çalıştı.

FENERBAHÇE'Yİ KIZDIRAN HATALAR

Bursa - Cüneyt Çakır

> Skrtel’in penaltısı verilmedi.

> Ekici’ye faulde kırmızı verilmedi.

> Bursa’nın golü öncesi faul es geçildi.

Malatya - Ali Palabıyık

> Isla’ya yumruk atan Erkan atılmadı

> Adem ikinci sarıdan atılmadı

> Ekici’nin penaltısı verilmedi

> Erkan ikinci sarıdan atılmadı.

Göztepe - Suat Arslanboğa

> Castro’nun sert faulü sarıyla geçiştirildi

> Topal’a yanlış sarı verildi. Cezalı duruma düştü.

Kayseri - Alper Ulusoy

> Mehmet Ekici’nin bileğine basan Şamil’e faul bile çalınmadı.

> Moses’in yüzüne gelen darbede oyun devam etti.

> Mensah 7 faul, 2 elle oynamaya rağmen maçı kartsız tamamladı.

> Soldado topa dokunduğu pozisyonda sarı gördü.

> Kravets’in gol öncesi Serdar’a faulü görülmedi.

SADIK TAKIMA KATILDI

Kayseri’den moralsiz dönen Fenerbahçe, salı günü Zenit’le oynayacağı Avrupa maçının hazırlıklarına start verdi. Mide rahatsızlığı olan Skrtel’in tedavisine devam edilirken, Malatya maçında sakatlanan Sadık takımla çalışmalara başladı. Bu arada Stuttgart’tan transfer edilen 18 yaşındaki stoper Okan Kurt da A takımla antrenmana çıktı.

KONYA ALARMI

Fenerbahçe’de Konya maçı öncesi alarm verildi. Cezalı Isla’nın yerine Şener’i oynatacak Yanal, Soldado’nun yerine ise Frey’i tercih edecek. Tolgay yerine seçeceği isim ise orta saha kurgusunu belirleyecek. Jailson, Elif, M. Topal’dan ikisi oynarsa takım 4-2-3-1’e dönecek. Moses ya da Zajc şans bulursa 4-1-4-1 devam edecek.

KIRMIZILARA CEZA

Kayseri’de kızaran Soldado ve Tolgay’a bir ceza da Fenerbahçe Yönetimi’nden gelecek. Küfreden oyunculara mümkün olan en yüksek seviyeden para cezası kesilecek. İmza töreninde, Alper’in kırmızı kart görmesini sağlayarak kulübün kasasını doldurduğunu anlatan Tolgay Arslan bu sefer kasayı kendi cebinden dolduracak.