Everest Dağı’na tırmandığı 30 Mayıs’tan bu yana kayıp olan Nepalli dağ rehberi Dawa Sherpa’dan iyi haber geldi. Öldüğü düşünülen dağcının sürünerek ana kampa kadar inmeyi başardığı kaydedildi. Ağır koşullara rağmen hayatta kalan Sherpa, hastanede tedavi altına alındı.

Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı’nda kaybolan Nepalli dağ rehberi Dawa Sherpa’dan sevindirici haber geldi. 30 Mayıs’ta dağın üst kesimlerinde kaybolan ve öldüğü düşünülen Sherpa, altı gün sonra ana kamp yakınlarında sağ olarak bulundu. Helikopterle Katmandu’ya götürülen deneyimli rehberin bilincinin açık olduğu bildirildi.

SÜRÜNEREK İNMİŞ 50’li yaşlarındaki Dawa Sherpa, Everest’in zorlu hava ve arazi koşullarında kaybolmuştu. Arama çalışmaları sürerken, Sherpa’ya Sagarmatha Kirlilik Kontrol Komitesi (SPCC) ekipleri tarafından ana kamp yakınlarında ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmalarını koordine eden yetkililer, Sherpa’nın kendi başına sürünerek aşağı inmeyi başardığını açıkladı.



YOĞUN BAKIMA ALINDI Katmandu’daki HAMS Hastanesi’nde tedavi gören Sherpa’nın hafif donma, sıvı kaybı ve soğuğa bağlı yaralanmalar nedeniyle yoğun bakımda tutulduğu belirtildi. Doktorlar, genel durumunun değerlendirilmeye devam edildiğini ve bilincinin yerinde olduğunu ifade etti.

Ailesi ise Sherpa’nın sağ bulunduğu haberini büyük sevinçle karşıladı. Eşi Damu Sherpa, umutlarını kaybettiklerini belirterek, yaşadığı mutluluğu paylaştı.

DİNLENMEK İÇİN DURUNCA İZİNİ KAYBETTİLER Sherpa ile birlikte zirveye çıkan eski İngiliz Kraliyet Deniz Piyadesi Chris Thrall da yaşananları anlattı. Zirve dönüşünde Sherpa’nın kısa süre dinlenmek için durduğunu söyleyen Thrall, daha sonra yollarının ayrıldığını ifade etti. Aynı sırada oksijeni tükenen ve donma tehlikesi yaşayan başka bir dağcıya yardım etmek zorunda kaldığını belirten Thrall, bu nedenle Sherpa’dan haber alamadığını söyledi.

Altı gün boyunca Everest’in ölüm bölgesi olarak bilinen zorlu koşullarında hayatta kalmayı başaran Dawa Sherpa’nın kurtuluşu, dağcılık camiasında büyük yankı uyandırdı. Bu sezon Everest’te en az beş kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Sherpa’nın hayatta kalması dağdaki en dikkat çekici kurtuluş hikâyelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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