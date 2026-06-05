Denizli'de işçi servisleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Denizli’nin Çivril ilçesinde duraktan yolcu alan işçi servisine seyir halindeki bir başka işçi servisi çarptı. Meydana gelen kazada 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
- Kaza, Yassıhöyük Mahallesi mevkiinde Çivril-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi.
- A.O. yönetimindeki servis minibüsüne, M.D. idaresindeki başka bir işçi servisi arkadan çarptı.
- Kazada her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.
- Servis araçlarında bulunan 10 işçi hafif şekilde yaralandı.
- Yaralılardan bazıları tedavi için Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çivril-Denizli kara yolu üzerinde bulunan Yassıhöyük Mahallesi mevkiinde sanayi bölgelerine işçi taşımacılığı yapan ve yol kenarındaki duraktan yolcu alan A.O. yönetimindeki servis minibüsüne, aynı istikamette seyir halinde bulunan M.D. idaresindeki başka bir işçi servisi arkadan çarptı.
İKİ ARAÇTA MADDİ HASAR
İddiaya göre, duraktan hareket ederek kara yoluna çıkan servis aracına arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yolun ortasında durabildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından yolda kontrollü trafik akışı sağlanırken, sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
10 İŞÇİ YARALANDI
Kazada servis araçlarında bulunan 10 işçinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan bazıları tedbir amaçlı olarak Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak kontrol altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.