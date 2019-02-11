Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe camiası, Kayseri mağlubiyetinin ardından hakem Alper Ulusoy’a tepki gösterirken, bugüne kadar tansiyonu yükseltmemek adına itidalli açıklamalar yapan yönetim de TFF ve MHK’ya yönelik sert bir çıkış için kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da hakem hatalarına karşı camiadan destek istemesi üzerine yöneticiler Metin Sipahioğlu ile Sertac Komsuoğlu, başkan Ali Koç’un talimatıyla ekstra mesai yaparak Fenerbahçe aleyhine yapılan hakem hatalarını içeren bir video hazırladı. Sezon başından bu yana Fenerbahçe aleyhine verilen kararlar bir araya toplandı. Hakemlerin emsal pozisyonlarda verdikleri farklı kararlar da derlendi.

ASIL SALVO 14 ŞUBAT'TA

Daha fazla sessiz kalmama kararı alan Fenerbahçe Yönetimi, konuyla ilgili ilk tepkisini bugün Başkan Vekili Semih Özsoy vasıtasıyla dile getirecek. Özsoy, özel bir televizyon programında konuşacak. Asıl tepki ise perşembe günü. 12.00’de Başkan Ali Koç’un da katılımıyla Saracoğlu Stadı 1907 tribününde basın toplantısı düzenlenecek. Görsel destekli toplantıda sarı-lacivertliler TFF ve MHK’yı ağır bir dille eleştirerek adalet vurgusunda bulunacak. Yöneticilerin ayrıca, önümüzdeki günlerde TFF’ye bir ziyaret gerçekleştirerek yaşananlarla ilgili rahatsızlıklarını dile getirecekleri ifade ediliyor.

ZENIT'İ GÖZÜNE KESTİRDİ

Kupadan elenen, ligde de sıkıntılı süreci aşamayan Fenerbahçe, Avrupa’ki Zenit sınavında patlama yapmaya hazırlanıyor. Yarın oynanacak maç için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, Ersun Yanal “Turu burada garanti altına almalıyız” ifadesiyle öğrencilerinden net bir galibiyet istedi.

KAMENI REST ÇEKTİ

Sezon başında kontenjanda yer açmak için lisansı askıya alınan, devre arasında ise Eskişehir’e gitmeyince Samandıra’dan Dereağzı’na yollanan Carlos Kameni’nin keyfi yerinde. Kamerunlu file bekçisi, Comolli’ye “Gitmemi istemiyorsanız paramı ödeyin” diyerek rest çekti.

YANAL ONA SARILDI

Devre arasında takım bulamayınca elde kalan İslam Slimani, Zenit ve Konya maçlarında Fenerbahçe’nin gol umudu olacak. Soldado’nun yokluğunda Frey’i düşünmeyen Ersun Yanal, Cezayirli yıldızla yakından ilgileniyor. Yanal öğrencisine “Geçmişi unut ve işine motive ol” diyor.