Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Her iki takım için de sezonun en kilit maçlarından birisiydi şüphesiz... Önceki gün Başakşehir'in de puan kaybetmesi bu maçı daha da kritik hâle getirmişti. Cimbom, yeni santrforu Diagne ve taraftarının desteğiyle mücadeleye müthiş başladı. Sarı-kırmızılılar ilk 15 dakika Trabzon'a nefes aldırmadı. Bu süreçte Diagne ve Onyekuru ile önemli fırsatlardan yararlanamayan Galatasaray 18'de penaltı kazandı. Ndiaye'nin ara pasında Onyekuru kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Diagne sol köşeye iyi vurdu: 1-0. Golden sonra Galatasaray'ın temposunun düşmesini Trabzonspor iyi değerlendirdi. Donk'un kaptırdığı top sonrası Rodallega, Marcao'yu çok rahat geçtikten sonra tam bir golcü vuruşuyla durumu eşitledi: 1-1.

BELHANDA ŞOV

Galatasaray ilk yarının son bölümünde yine baskı kurmayı başarırken Belhanda, Feghouli ve Ndiaye üçlüsü âdeta oyunu domine etti. 45'te rakibinden sol çaprazda sıyrılan Belhanda, sert vurdu, Hüseyin'in de kafasına çarpan top filelerle buluştu: 2-1. Devreyi golle kapatan Galatasaray, ikinci yarıya kaldığı yerden başladı. Günün en etkili ismi Belhanda 51'de ceza sahası üstünde Feghouli ile verkaç yaptıktan sonra yakın köşeye muhteşem bıraktı, top direğe çarpıp filelerle buluştu: 3-1. Karşılaşmada farkın ikiye çıkmasının ardından iki taraf da daha çok boş alan buldu. 57'de Rodallega'nın kafa vuruşunda Muslera müthiş kurtardı. 62'de Ndiaye bomboş pozisyonda topu kaleye atamadı. Son bölümde tempo düşerken, G.Saray altın değerinde üç puanı cebine koydu…

DIAGNE GELİNCE

Cimbom'un yeni golcülerinden Mitroglou, Diagne'nin gelişiyle yedek kulübesine çekildi. Ligde ilk karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Yunan golcü, Senegalli oyuncunun dönüşüyle birlikte Trabzon maçına yedek kulübesinde başladı.

EMRE 135 GÜN SONRA

G.Saray'da 135 gün sonra forma şansı bulan Emre Akbaba, "Böyle bir maçta geri dönmek çok güzel oldu. Birkaç dakika sahada kaldım ama gerçekten keyif aldım. Daha uzun olmasını da istedim. 3-1 bitti ama çok daha farklı da olabilirdi" açıklaması yaptı.

HEDEFE YÜRÜYORUZ

Geceye damgasını vuran Younes Belhanda maçın ardından, "En iyi maçım bu diyemeyiz, başka maçlarda da iyi oynadım. 2 gol atmam iyi olduğumu göstermez ama her zaman akılda kalan 2 gol oluyor" derken, "Şampiyonluğa kenetlendik. Geçen hafta 8 puan fark vardı, bu hafta 6'ya indi. Önümüzde 14 maç var, bu yarışta varız ve adım adım şampiyonluğa yürüyoruz. Her takım için farklı şekilde hazırlanıp, en iyisini yapmak için hazırlanıyoruz" sözlerini kullandı. Bu sezon 13 Süper Lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası olmak üzere 20 müsabakada görev alan 28 yaşındaki futbolcu 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

ÖNEMLİ OLAN ADALET

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçı değerlendirirken, "Bazen bu tarz yenilgileri galibiyetten daha önemli buluruz ders çıkarmak için. Biz yenilgilerle kendimizi büyütebiliriz ama bazı insanların kendilerini büyütebilmeleri için daha özel çabalara ihtiyacı var" derken, hakem kararlarıyla ilgili soru üzerine, "Aslolan maçın adil bir şekilde yönetilmesi adına sahaya çıkan hakemin verdiği kararlardır. Penaltı pozisyonunu içeride izledim. Net görememiş olabilirim. Bize verilmeyen penaltıda ise saha kenarından da gördüm, net bir şekilde gördüm gibi geldi ama bazen bakmakla görmek farklıdır" karşılığında bulundu.

LINNES'TEN ÖVGÜ

G.Saray'ın savunma oyuncusu Martin Linnes, "Yeni stoperlerimizde inanılmaz bir uyum var. Uzun zamandır oynuyorlar gibi. Dörtlü defansın da uyumu iyiydi. Basit bir gol yedik ama onun haricinde dördümüzün performansı iyiydi" sözlerini kullandı.