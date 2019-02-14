Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacakları Benfica maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Benfica’nın çok güçlü bir takım olduğunu söyleyen Terim “Galatasaray normal olarak her kupaya talip olur. Üstüne basa basa konuşmak için Benfica’yı elemek gerekiyor. Benfica şu anda Porto’dan daha iyi durumda. Benfica, Ajax’ı da geçebilirdi Şampiyonlar Ligi’nde. Biz o performansı tekrar edersek tur için umutlanabiliriz. İnşallah UEFA’da sonuna kadar gideriz. Bunu konuşabilmek için Benfica’yı elememiz gerekiyor. Benfica’nın gücü, formu ve 2014’te oynadığı final... Eğer Benfica’yı geçebilirsek çok daha değişik cümleler kurabiliriz” diye konuştu.

GÜCÜMÜZ TARAFTARIMIZ

Benfica’daki eksiklerin kendileri için bir avantaj olmadığını söyleyen Terim “Biz de Mitroglou’yu listeye yazamadık. Kendi sahamızda seyircimizle bütünleşip kendi isteklerini sahada rakibine kabul ettirmek isteyen bir ekibiz. Böyle oynayacağımıza emin olabilirsiniz. Saha avantajımızı seyircimizle beraber kullanmak istiyoruz. Galatasaray taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır. Sağ olsunlar bize hep anlayış göstermişlerdir. Galatasaray taraftarının ne istediğini en iyi bilenlerdenim. Bu oyun yapısını 1996-2000 yıllarında yerleştiren ben ve ekibimdi zaten. Sonuç ne olursa olsun, zevk veren ve alan bir oyun anlayışımız var. Benfica maçına da böyle başlayacağız” ifadelerini kullandı.

CİMBOM AVANTAJ ARIYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bu akşam Portekiz’in Benfica ekibini konuk edecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol Jesus Gil Manzano yönetecek. Galatasaray ile Benfica dördüncü defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki maçlarda Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

TERİM 14 SENE SONRA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 bin 461 gün (14 yıl, 11 ay, 11 gün) sonra Benfica maçıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde yer alacak. Terim, bu organizasyonun eski adı olan UEFA Kupası’nı sarı-kırmızılılar ile 17 Mayıs 2000 tarihinde finalde İngiliz temsilcisi Arsenal’i geçerek kazanmıştı.