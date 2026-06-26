Odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor! Kilosu 500 lira, siparişlere yetişemiyorlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle üretilen doğal dut pekmezinde hasat mesaisi başladı. Odun ateşinde saatlerce kaynatılarak hazırlanan pekmez, kilosu 500 liradan yok satılıyor. Geçen yıl ürettikleri tüm ürünleri satan üreticiler bu yıl siparişlere yetişebilmek için gün boyu kazan başında çalışıyor.
- Dutlar sabahın erken saatlerinde toplanıyor, ayıklanıp yıkanıyor.
- Büyük kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatılarak katkı maddesi olmadan pekmez elde ediliyor.
- Üretilen pekmezin bir kısmı kış ayları için ayrılırken, önemli bir kısmı satışa sunuluyor.
- Geçen yıl üretilen dut pekmezi tamamen satıldı ve bu yıl talepleri karşılamak için üretim devam ediyor.
- Osman ve Hatice Aslan çifti, kayısıda yaşanan verim kaybı nedeniyle dut pekmezi üretimine ağırlık veriyor.
- Doğal dut pekmezi kilosunun 400-500 lira arasında satıldığı belirtiliyor.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dut hasadının başlamasıyla geleneksel yöntemlerle üretilen doğal dut pekmezi için yoğun mesai başladı. Kilosu 500 liradan satışa sunulan pekmeze ilginin her geçen yıl arttığını belirten üreticiler, siparişlere yetişebilmek için gün boyu kazan başında çalışıyor.
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HİÇBİR KATKI MADDESİ YOK
Dut yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Yeşilyurt'ta olgunlaşan dutlar sabahın erken saatlerinde ağaçlardan silkelenerek toplanıyor. Özenle ayıklanıp yıkanan dutlar, büyük kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatılarak katkı maddesi kullanılmadan doğal pekmeze dönüştürülüyor. Üretilen pekmezin bir bölümü kış aylarında tüketilmek üzere ayrılırken, önemli bir kısmı ise satışa sunularak aile ekonomisine katkı sağlıyor.
GEÇEN YILKİ ÜRETİMİN TAMAMI SATILDI
Yeşilyurt'a bağlı Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan Osman ve Hatice Aslan çifti, bu yıl kayısıda yaşanan lokal verim kaybı nedeniyle dut pekmezi üretimine ağırlık verdi. Geleneksel yöntemlerle ürettikleri doğal dut pekmezini kilosu 500 liradan satışa sunan çift, artan talepleri karşılayabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun mesai yapıyor. Geçen yıl ürettikleri pekmezin tamamını sattıklarını belirten Aslan çifti, bu yıl da siparişlere yetişebilmek için üretimlerini aralıksız sürdürüyor.
SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORLAR
Bu yıl kayısının olumsuz hava şartlarından etkilendiğini belirten Osman Aslan dut sezonunun başlamasıyla birlikte ailesiyle pekmez üretimine ağırlık verdiklerini söyledi. Ürünlerini değerlendirerek aile bütçesine katkı sağladıklarını ifade eden Aslan, yoğun emekle hazırlanan doğal pekmezin büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Hatice Aslan ise dutların toplanmasının ardından ezilip suyunun çıkarıldığını, uzun süre odun ateşinde kaynatılarak pekmez haline getirildiğini belirtti. Geçen yıl ürettikleri pekmezin tamamının satıldığını belirten Aslan, kilosunu 400-500 liradan satışa sunduklarını ve taleplere yetişebilmek için yoğun mesai yaptıklarını kaydetti.