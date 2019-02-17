Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kadıköy'de çıkışa geçen, Kayseri'de sıfır çeken Fenerbahçe evinde Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertlilerin başında son maçına Saracoğlu'nda Konyaspor'a karşı çıkan Aykut Kocaman bir zamanlar omuzlarda taşındığı stada bu sefer Konyaspor'un hocası olarak dönmüştü. Kocaman-Yanal bölünmesi yaşayan sarı-lacivertli camianın nefeslerini tutarak izlediği karşılaşmayı Alex de Souza da tribünden takip ediyordu. Duygusal anlar ve farklı anlamlarla yoğunlaşan maça Ersun Yanal beklenmedik bir 11'le çıktı. Kalede Zenit kahramanı Harun'un yerine Volkan'ı tercih eden Yanal, sağ bekte ise Isla'nın yokluğunda Şener'i değil Dirar'ı görevlendirmişti. Tolgay ve Mehmet Ekici'nin boşluğunu doldurma görevini ise Zajc'a verdi. Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet hedeflediği mücadelede Yanal hücum ağırlıklı bir kadro tercih etmişti, ancak bu durum Konyaspor'u pek de etkilemedi.

FENER 10'U YENEMEDİ

Fenerbahçe'nin kalabalık hücumlarında savunmasında açık vermeyen Konyaspor, kontra ataklarla pozisyon üretmeyi hedefliyordu. 11'de Zajc'ın sağ çaprazdan plasesini mükemmel bir şekilde çelen Serkan skorun gelişmesini önlerken, 12'de Skrtel'in Zuta'ya kural dışı faulunde Fırat Aydınus kırmızı kart çıkartmaya cesaret edemedi. 33'te Jahovic, Sadık'ın bacağına basmanın bedelini oyundan atılarak öderken, 36'da Milosevic'in pasında Fofana, Sadık'ın başını döndüren çalımların ardından meşin yuvarlağı Volkan'ın uzanamayacağı köşeye yolladı: 1-0. Eksik rakibi karşısında geri düşen Fenerbahçe ilk yarının son dakikasında Jailson'la 1-1'i bularak soyunma odasına moralli gitti. Ancak ikinci 45'te sarı-lacivertliler galibiyete uzanmayı başaramadı. Konya'nın ördüğü etten duvar yıkılmayınca, Fenerbahçe'nin puan puan erimesi devam etti.

MAÇIN RENGİ DEĞİŞTİ

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçın ardından, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Verilmesi gereken bir kırmızı kart (Skrtel) verilmedi. Verilmemesi gereken (Jahovic) bir kırmızı kart verildi. Maçın rengi değişti. Golü bulmamız çok kolay değildi. Şans ve beceriyle gol bulduk. Sürekli topun peşinde koştuk. İşkence gibiydi. 1 puan şu ortamda iyi" derken, "Maçın hakemine bir şeyler söyleniyor, geliyor bakıyor... Bütün dengeler değişti. Kendi sahasında güçlü oynayan bir takım karşısında 10 kişi oynamak çok zor. O yüzden konuşmanın çok bir anlamı yok" dedi. Maç öncesi F.Bahçeli taraftarlar, bağırlarına bastığı eski hocalarına çiçek verdi.

JAHOVIC'E KIRMIZI, SKRTEL'E SARI!

Maçın 33. dakikasında Konyaspor, VAR'dan izlenen pozisyonun ardından 10 kişi kaldı. 33. dakikada Adis Jahovic ve Sadık Çiftpınar'ın girdiği ikili mücadelede Sadık, acı içinde yerde kaldı. Aydınus, pozisyonu VAR monitörlerinden izleyerek Jahovic'e kırmızı kart gösterdi. Bu pozisyon öncesinde Zuta'nın ayağına taban girip yarık oluşturan Skrtel'e sadece sarı kart gösterilmesi ise Konya'nın tepkisini çekti. Yeşil-beyazlı kulübün sitesinden futbolcunun yarılan ayağının fotoğrafı yayınlandı. VAR, 85'teki Alper'in golünde de ofsayt belirledi.

JAILSON'UN 2. GOLÜ

Jailson ligde 2. golünü Konya'ya attı. G.Saray derbisinde de ağları havalandıran futbolcu maçın ardından, "Rakibimiz iyi savaştı, kurduğumuz baskıdan iyi çıktılar. Devam etmemiz gerekiyor, kafamızı kaldırmamız gerekiyor çünkü daha önümüzde maçlar var" dedi.

VALBUENA: KÖTÜ SKOR

F.Bahçe'de etkisiz olan Valbuena, "İyi bir skor alamadık. Bir şey üretebileceğimiz gibi göründüğümüz anlar vardı. Ama bir türlü devamını getiremedik. Pozisyonlarda bitirişi yapamadık. 10 kişi kalmış bir rakipten gol yememiz kötü bir andı" açıklaması yaptı.

DÜŞME HATTINA YAKIN

F.Bahçe dünkü beraberlikle birlikte önceki haftalarda kurtulduğu düşme hattına yeniden yaklaştı. Öyle ki averajla alttaki üçlüden sıyrıldı. Sarı Kanarya 24 puan ve -6 averajla aynı puana sahip Ankaragücü'nün üstünde tutundu. Ankara ekibinin -15 averajı var.