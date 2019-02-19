Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın 2017-18 sezonundaki planlamasının önemli isimlerindendi Sofiane Feghouli. Bonservisi için West Ham’a 4 milyon 250 bin avro ödenen Cezayirli oyuncunun ücret skalasında sabit ücret dışında bonuslarla süslenmişti! Garanti senelik ücreti 3 milyon 850 bin avro olan ve takımın en fazla ücret alan ismi durumundaki Feghouli’nin 10 maçlık ve 20 maçlık da yetmiş beşer bin avro prim ödemesi vardı. Avrupa kupalarındaki başarıya göre de ekstraları. Her puan için beş bin avro prim hakkı bulunan Feghouli, geçen sezonu 31 maçta 7 gol ve 10 asistle tamamlarken asıl primi son dönemde yaptı. Hep tabelada onun adı vardı. Ya gol ve goller attı ya da asist yaptı.

SATIŞ LİSTESİNDEYDİ

Sezon başı satışı gündeme gelen, Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri Avrupa isteği sebebiyle geri çeviren hücum oyuncusu bu sezon 25 maça çıktı. Geçen sezonun aksine daha gol odaklı bir grafik sergiledi. Son altı lig maçının beşinde tabela yaptı. Ligde beş gol ve iki asisti olan Feghouli, teknik direktör Fatih Terim’in yeni prensi oldu. Toplamda yedi gol ve iki asisti bulunan yıldız oyuncu, Kasımpaşa maçında hat-trick yaparak hocasından özel tebrik aldı. Belhanda ile saha içindeki uyumu dikkat çeken sarı-kırmızılı oyuncu yeni transfer Mbaye Diagne’yi gölgede bıraktı. Deyim yerindeyse Diagne’nin oluşturduğu boş alanları iyi değerlendirip golcü kimliğini parlattı!

İSTANBUL'UN YENİ YILDIZI!

Feghouli, ülkesi Cezayir basınında manşetlere çıktı. Alg24 “Feghouli, Galatasaray’la ziyafet verdi” derken, Competition DZ “İstanbul’un yeni sultanı Feghouli” başlığıyla duyurduğu haberde “Soso artık olgunlaştı ve güven kazandı. Bu formunu sürdürürse Afrika Uluslar Kupası’nda millî takımın lideri olacak” ifadelerini kullandı.

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Sarı-kırmızılı takımda 2022’ye kadar mukavelesi olan ve senelik 3 milyon 850 bin avro garanti ücreti olan Feghouli, ligde beş gol iki asiste imza attı. Cimbom yıldız ismin tabelaya katkı sağladığı beş maçta dört galibiyet, bir beraberlik aldı (13 puan). Süper Lig’de galibiyete 2,6 milyon TL; beraberliğe ise 1,3 milyon TL ödeniyor.

BENFICA'YI ELEYECEĞİZ

Kasımpaşa’yı 4-1 yenerek büyük moral bulan Galatasaray, Benfica ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Oldukça neşeli olan sarı-kırmızılı futbolcular teknik direkör Fatih Terim’e tur sözü verdi. İstanbul’daki yenilginin elendikleri anlamına gelmediğini söyleyen oyuncular “Rövanş çok farklı olacak. Benfica’yı eleyip öyle döneceğiz” dedi.

DIAGNE’YE DESTEK

Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray formasıyla sadece penaltıdan bir gol atabilen Mbaye Diagne’ye moral verdi. Kasımpaşa maçında da etkisiz bir görüntü çizen oyuncusuyla görüşen Terim “Ben senin performansından memnunum. Tenkitlere kulaklarını tıka ve işini yap” dedi.

TERİM’İN YÜZÜ GÜLDÜ

Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısındaki oyunu Fatih Terim’in yüzünü güldürdü. Takımın geriye düştükten sonra da oyundan düşmemesi, yüksek yüzdeyle pas yapması üzerine Terim “Bu oyunumuzu devam ettirmeliyiz. Bütün niyetimiz birbirini tamamlayan ve tanıyan on birle istikrarla devam etmek” dedi.

SELÇUK PARLIYOR

Yıllarca Galatasaray’ın orta sahasında orkestra şefliği yapan ancak son dönemde eleştirilere uğrayan Selçuk İnan’ın Kasımpaşa maçındaki istatistikleri “Daha ölmemiş” dedirtti. Donk ile orta sahada iyi bir uyum sergileyen Selçuk 90 dakikada 121 defa topla buluştu, yüzde 90,8 pas isabetiyle oynadı.