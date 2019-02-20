Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmaya tedavileri süren Ibanez, Abdulkadir Ömür ve Amiri katılmadı. Dünkü antrenmanda Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak antrenmanı tamamlayamayan Filip Novak'ın, bugün takımla birlikte çalışmalara başlaması, Göztepe ile oynanacak olan zorlu maç öncesi Teknik Direktör Ünal Karaman'ı sevindirdi. Bordo-mavililer, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak. Trabzonspor 22 Şubat Cuma günü oynayacağı maç için yarın İzmir'e hareket edecek.
Trabzonspor'da Novak sevinci
20.02.2019 - 15:29 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'un dün gerçekleştirdiği antrenmanda Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak antrenmanı tamamlayamayan Novak, bugün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Novak'ta yaşanan bu gelişme, Göztepe maçı öncesi Ünal Karaman'ın yüzünü güldürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzonspor,Novak,Hikmet Karaman,Spor Toto Süper Lig,futbol,
605903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/605903.aspx
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24
21
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11
6
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27
15
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Malatyaspor
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25
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5
Konyaspor
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4
29
23
6
34
6
Trabzonspor
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9
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7
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8
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7
32
32
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Kasımpaşa
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9
2
11
39
41
-2
29
9
Antalyaspor
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8
5
9
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31
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Alanyaspor
22
8
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10
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26
-4
28
11
Kayserispor
22
7
7
8
20
28
-8
28
12
Çaykur Rizespor
22
5
10
7
27
30
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25
13
Göztepe
22
8
1
13
24
29
-5
25
14
Bursaspor
22
4
12
6
19
23
-4
24
15
Fenerbahçe
22
5
9
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Ankaragücü
22
7
3
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20
35
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17
Erzurum BB
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Akhisar Bld.Spor
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22. Hafta Maçları
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Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
16.2.2019
Akhisarspor 0 - 0 Mke Ankaragücü
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Bursaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
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Fenerbahçe 1 - 1 Atiker Konyaspor
17.2.2019
Kayserispor - Göztepe
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 2 Sivasspor
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Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor
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Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray
18.2.2019
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
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A.
P.
1
Denizlispor
22
14
5
3
38
20
18
47
2
Osmanlıspor
22
14
2
6
32
14
18
44
3
Gençlerbirliği
22
14
2
6
35
21
14
44
4
Ümraniye
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12
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5
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19
9
41
5
Altınordu
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10
8
4
30
13
17
38
6
Hatayspor
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10
7
5
27
15
12
37
7
Gazişehir Gaziantep
22
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5
7
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20
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35
8
Boluspor
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9
5
8
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22
4
32
9
Adana Demirspor
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9
4
9
28
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10
Balıkesirspor
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8
5
9
23
27
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29
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Altay
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7
7
8
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Adanaspor
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8
8
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28
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İstanbulspor
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5
11
6
28
29
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26
14
Eskişehirspor
22
6
6
10
24
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24
15
Giresunspor
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5
7
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16
Afjet Afyonspor
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5
6
11
27
37
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21
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Elazığspor
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4
5
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24
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Karabükspor
22
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20
7
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