Bisiklet tutkunlarını Antalya’da buluşturacak olan Tour of Antalya powered by AKRA, bugün başlayacak ve 24 Şubat Pazar günü Erdal İnönü Parkı yanındaki finiş alanında son bulacak. Aspendos yılı olarak ilan 2019’da ikinci kez düzenlenecek olan Tour of Antalya, AKRA-Barut Hotels ana sponsorluğunda ve Antalya Valiliği öncülüğünde, Argeus Travel&Events ile 7 İletişim tarafından gerçekleştirilecek. Tour of Antalya’ya bu yıl 21 ülke ve 28 takımdan toplam 168 sporcu katılacak.

Akvaryumdan geçecekler

Bu yılki etaplarda en çok ilgiyi ise ünlü Antalya Akvaryum’un içinden geçecek olması çekecek. 168 sporcu Akvaryum’un içerisinden geçerek bir süre (fodepar-neutral start) pedal basacak. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takvimindeki yarışa ilginin büyük olduğunu belirten Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney “Talep çoktu, statü gereği sınırlı sayıda takımı kabul edebildik” dedi.