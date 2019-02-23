Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor. İstanbul genelinde devam eden ve 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle mücadelenin hakemi Halis Özkahya, karşılaşmayı durdurarak soyunma odasına girdi. Özkahya'nın ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyet de soyunma odasının yolunu tuttu. Edinilen bilgiye göre Halis Özkahya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınacak bilgiye göre müsabakanın devam edip etmeyeceğine karar verecek.
Medipol Başakşehir - Bursaspor maçına kar engeli
23.02.2019 - 19:21 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının 5. dakikasında hakem Halis Özkahya, yoğun kar yağışı nedeniyle mücadeleyi durdurarak soyunma odasına girdi.
Etiketler : Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı,spor haberleri,
606680 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/606680.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
14
6
2
33
11
22
48
2
Galatasaray
22
12
6
4
45
24
21
42
3
Beşiktaş
22
11
6
5
42
27
15
39
4
Trabzonspor
23
10
6
7
40
33
7
36
5
Malatyaspor
23
9
7
7
34
28
6
34
6
Konyaspor
22
8
10
4
29
23
6
34
7
Sivasspor
22
8
7
7
32
32
0
31
8
Kasımpaşa
22
9
2
11
39
41
-2
29
9
Antalyaspor
22
8
5
9
22
31
-9
29
10
Çaykur Rizespor
23
6
10
7
30
30
0
28
11
Alanyaspor
22
8
4
10
22
26
-4
28
12
Kayserispor
22
7
7
8
20
28
-8
28
13
Göztepe
23
8
1
14
25
32
-7
25
14
Bursaspor
22
4
12
6
19
23
-4
24
15
Fenerbahçe
22
5
9
8
23
29
-6
24
16
Ankaragücü
22
7
3
12
20
35
-15
24
17
Erzurum BB
22
4
9
9
23
29
-6
21
18
Akhisar Bld.Spor
22
4
6
12
21
37
-16
18
22. Hafta Maçları
15.2.2019
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
16.2.2019
Akhisarspor 0 - 0 Mke Ankaragücü
16.2.2019
Bursaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
16.2.2019
Fenerbahçe 1 - 1 Atiker Konyaspor
17.2.2019
Kayserispor - Göztepe
17.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 2 Sivasspor
17.2.2019
Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor
17.2.2019
Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray
18.2.2019
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
22
14
5
3
38
20
18
47
2
Osmanlıspor
22
14
2
6
32
14
18
44
3
Gençlerbirliği
22
14
2
6
35
21
14
44
4
Ümraniye
22
12
5
5
28
19
9
41
5
Hatayspor
23
11
7
5
30
15
15
40
6
Altınordu
22
10
8
4
30
13
17
38
7
Gazişehir Gaziantep
22
10
5
7
38
20
18
35
8
Boluspor
23
9
5
9
26
23
3
32
9
Balıkesirspor
23
9
5
9
25
28
-3
32
10
Adana Demirspor
22
9
4
9
28
29
-1
31
11
Adanaspor
23
7
8
8
29
28
1
29
12
Altay
22
7
7
8
30
25
5
28
13
İstanbulspor
23
5
11
7
28
32
-4
26
14
Eskişehirspor
22
6
6
10
24
39
-15
24
15
Giresunspor
22
5
7
10
20
28
-8
22
16
Afjet Afyonspor
23
5
6
12
28
39
-11
21
17
Elazığspor
22
4
5
13
24
38
-14
17
18
Karabükspor
22
0
2
20
7
69
-62
-1