Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 35'inci Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda şampiyonluk mücadelesi verecek. 1-3 Mart tarihleri arasında İskoçya’nın başkenti Glasgow’da düzenlenecek organizasyonda Türkiye’yi 11’i erkek, 4’ü kadın olmak üzere 15 sporcu temsil edecek. 

31 yaşındaki Yavuz Can’ın dördüncü kez mücadele edeceği şampiyona için ay-yıldızlı kafilede 60 metre Avrupa sıralamasının ikincisi Emre Zafer Barnes da yer alıyor. 

7 madalyamız var 
Türkiye, daha önce katıldığı 28 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 7 madalya kazanmayı başarmıştı. 50 ülkeden 600’ün üzerinde sporcunun katılacağı ve Emirates Arena’da gerçekleştirilecek şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde: 

Kadınlar 
Mizgin Ay 60 metre 
Şevval Avaz 60 metre Engelli 
Özlem Kaya 1500 metre 
Emel Dereli Gülle Atma 

Erkekler 
Emre Zafer Barnes 60 metre 
Kayhan Özer 60 metre 
Aykut Ay 60 metre 
Mikdat Sevler 60 metre Engelli 
Yavuz Can 400 metre 
Salih Tekgöz 800 metre 
Ramazan Özdemir 3000 metre 
Alperen Acet Yüksek Atlama 
Can Özüpek Üç Adım Atlama 
Necati Er Üç Adım Atlama 
Osman Can Özdeveci Gülle Atma  