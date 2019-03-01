Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolu dün iki önemli kararla çalkalandı. Biri “Bir sezonda iki takım çalıştırmam” diyen Şenol Güneş’in Beşiktaş’taki görevi devam ederken dört yıllığına millî takımın başına getirildiği haberi, diğeri de bu anlaşmanın üzerinden daha yarım saat geçmeden TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in görevinden istifa ettiği açıklamasıydı. Aslında ikisi de beklenen kararlardı. Güneş’in millî takımla anlaştığı ve sezon sonunda üzerine ay-yıldızlı eşofmanları giyeceği haberleri ayyuka çıkmıştı. Yasal bahis ihalesine giren Demirören’in de TFF’deki genel kurulu beklemeden bırakacağı konuşuluyordu.

KAZANAN İLAN EDİLDİ

Yedi seneden bu yana TFF Başkanlığı görevini yürüten Yıldırım Demirören, istifası sonrasında yaptığı açıklamada girdiği bahis ihalesiyle ilgili sözleşmelerin devrinin kanuni olarak tamamlandığını belirterek “Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak adına bu kararı almış bulunmaktayım” ifadelerini kullandı. Dikkat çekici nokta ise İnteltek firmasının, İDDAA ihale sürecine yaptığı itirazlar sonuçlanmadan Demirören’in bu açıklamayı yapmasıydı. Demirören bir anlamda kazananı deklare etmiş oldu. Haziran ayındaki Genel Kurul’a kadar TFF Başkanlığını Hüsnü Güreli yürütecek.

YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

Yıldırım Demirören’in istifasından sonra TFF’nin yeni başkanının kim olacağı konuşulmaya başlandı. Demirören’in istifasının ardından Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı’nın da istifa ettiği söylentilerine karşılık Yardımcı “Görevimin başındayım” açıklamasını yaptı. Haziran ayında yapılacak genel kurulda Yardımcı’nın aday olacağı öğrenildi. Göksel Gümüşdağ ile Nihat Özdemir de adı geçen diğer isimler…

DEMİRÖREN DÖNEMİNDE BAŞARI GELMEDİ

Yıldırım Demirören döneminde A Millî Takım genelde başarısız sonuçlara imza attı. 2011 yılında Guus Hiddink’in görevine son verildikten sonra Abdullah Avcı, millî takımın başına getirildi. 2013 yılında Avcı ile yollar ayrılırken, takım Fatih Terim’e emanet edildi. Terim’le EURO 2016’ya gidilse de Fransa’da alınan başarısız sonuçlar sonrası olaylı bir ayrılış süreci yaşandı. Mircea Lucescu döneminde ise millî takım, Uluslar Ligi’nde küme düştü. Ayrıca Demirören döneminde alınan kararların en dikkati çekeni ise ‘sınırsız yabancı’ kaidesi oldu.